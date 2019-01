Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die Klinik Bad Oexen ist das Lebenswerk, das Martha Brinkmeier mit ihrem 2010 im Alter von 96 Jahren verstorbenen Mann Al­fred aufgebaut hat. Am Montag ist die Seniorchefin im Alter von 97 Jahren gestorben. Am 24. Januar hätte sie ihren 98. Geburtstag gefeiert.

Mit der Familie trauern die Mitarbeiter der Klinik Bad Oexen um Martha Brinkmeier. Die Fachklinik für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation ist Arbeitgeber für etwa 300 Menschen und seit Jahrzehnten anerkannt. In privater Trägerschaft wird sie in vierter Generation geführt. 2017 ist das 60-jährige Bestehen gefeiert worden.

Goldener Apfel

Für ihr Lebenswerk wurde Martha Brinkmeier im Dezember 2010 vom Vorstand des Wirtschaftsclubs mit der traditionellen Auszeichnung des »Goldenen Apfels« geehrt. Die Preisträgerin erklärte seinerzeit bei der Verleihung: »Es ist eine Ehre für mich, diese Auszeichnung zu bekommen.« In seiner Laudatio erläuterte der damalige Vorsitzende des Wirtschaftsclubs, Alfred Dalpke, die Begründung für die Vergabe mit diesen Worten: »Sie, liebe Frau Brinkmeier, haben Großes geleistet. Mit Worten, Fakten und Daten ist dies kaum zu beschreiben.« Die Auszeichnung stehe für ein Lebenswerk, für ein Aushängeschild in der Gesundheitsregion, für ein durch immer wieder getätigte Investitionen stets auf ein Neues abgelegtes Standortbekenntnis. Aus dem Kreis ihrer Familie hieß es damals: »Sie hat nach wie vor eine Sieben-Tage-Woche. Das ist es aber auch, was sie fit und gesund hält.« Ein Genuss war es stets für Martha Brinkmeier, in der Parklandschaft, im Kurpark Bad Oexen, unterwegs zu sein. Sie und ihr Mann haben beinahe jeden Baum dort selbst gepflanzt.

Bundesverdienstkreuz

Zuvor, Anfang der 1990er Jahre, hatte Marta Brinkmeier bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. Vor allem für ihren Einsatz für krebs- und herzkranke Kinder wurde es ihr verliehen. Die Klinik im Bad Oeynhausener Norden genießt auch heute bundesweit einen ausgezeichneten Ruf, gerade auch für die Behandlung junger Patienten. Bei ihr wird der Einbindung und der Begleitung der Familien eine große Bedeutung zugeschrieben.

In den 1990er Jahren hat Martha Brinkmeier die Aufgaben der Geschäftsführung an ihre Tochter, die Diplom-Betriebswirtin Susanne Schulte, und an ihren Schwiegersohn Dr. Thomas Schulte in der Funktion des Ärztlichen Direktors übegeben. Mittlerweile ist auch Enkel Vitus Schulte am Unternehmen beteiligt. Bis ins hohe Alter war Martha Brinkmeier danach im Klinikalltag präsent und brachte sich vielfach und verdienstvoll zum Wohl der Patienten ein. So sei es auch in jüngster Vergangenheit noch gewesen, sagte gestern der Verwaltungsleiter der Klinik, Michael Grosskurth.

Bis heute beschreibt die Klinik ihre Philosophie so: »Unsere Patienten sollen Lebensfreude und Lebensqualität zurückgewinnen und nach der Reha den Alltag wieder selbstständig bewältigen können, sei es in Beruf, Studium und Schule aber auch im häuslichen Umfeld und in der Familie.« Es komme in dieser Phase des Heilungsprozesses besonders darauf an, »neben der körperlichen Regeneration auch die seelischen Kräfte zu stärken und den Betroffenen Angst und Unsicherheit zu nehmen.« Nur so sei es möglich, »Selbstvertrauen und neuen Lebensmut zu gewinnen.«.

Trauerfeier

Die Trauerfeier für Martha Brinkmeier zur Einäscherung beginnt am Montag, 28. Januar, 14 Uhr, in der Friedhofskapelle Werste, Stüher Straße. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.