Zu der Ausrüstung der Natur- und Tierfilmer Svenja und Ralph Schieke gehört auch ein Zelt in Tarnfarbe. Von hier aus können sie mitunter stundenlang Tiere beobachten beziehungsweise diese an ihre Anwesenheit gewöhnen. So gelingen die teils sehr aufwändigen Filmaufnahmen, die in Natur-Dokumentationen, wie hier aus dem Mindener Land, einfließen. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Kaum ist ein Biber erstmals in der Weseraue heimisch geworden, da avanciert der eifrige Dämme-Baumeister zum Filmstar. Für eine neue WDR-Dokumentation im Mindener Land legen sich die Natur- und Tierfilmer Svenja und Ralph Schieke aus Amshausen (Kreis Gütersloh) von Mai an mit der Kamera auf die Lauer.

»Für uns ist das eine Überraschung, dass sich ein Biber angesiedelt hat, bisher gab es ihn hier nicht. Da warten wir die ganze Zeit auf den Wolf und haben nun unseren ›Weser-Biber‹«, sagt Erwin Mattegiet, Vorstandsmitglied der Arbeitsgruppe (AG) Natur- und Umweltschutz Bad Oeynhausen sowie des Naturschutzbundes Deutschland, Kreisverband Minden-Lübbecke, und schmunzelt.

Ganze Arbeit: Den Baum, den der Biber zum Umstürzen gebracht hat, schauen sich (von links) Wolfgang Heper, Erwin Mattegiet und Werner Trettin genau an. Foto: Rajkumar Mukherjee Ganze Arbeit: Den Baum, den der Biber zum Umstürzen gebracht hat, schauen sich (von links) Wolfgang Heper, Erwin Mattegiet und Werner Trettin genau an. Foto: Rajkumar Mukherjee

Auf Biberspuren an Ästen war erstmals Horst Brönstrup, Ortsheimatpfleger in Dehme, vor Weihnachten aufmerksam geworden. Anschließend hatte die Biologische Station Herford nach der Sichtung einer Kamerafalle über die Biber-Ansiedelung berichtet. Wo genau das Tier lebt, möchten Erwin Mattegiet und die weiteren Vorstandsmitglieder der AG Natur, Wolfgang Heper und Vorsitzender Werner Trettin, nicht verraten. »Wir befürchten einen Biber-Tourismus, das wollen wir vermeiden«, sagt Erwin Mattegiet.

Warum sich der Biber hier angesiedelt hat, dazu gibt es nur Vermutungen. »Vielleicht kam er über den Mittellandkanal zu uns«, sagt Wolfgang Heper. Bekannt ist etwa der »Else-Biber«, der sich im Bereich zwischen Bünde und Kirchlengern niedergelassen hat.

Dem Biber gefällt die Weseraue

So oder so: Für Svenja (50) und Ralph Schieke (52) aus Steinhagen kommt der »Weser-Biber« gerade recht: Für die WDR-Reihe »Abenteuer Erde« arbeiten sie noch bis Ende 2020 an einem 45-minütigen Naturfilm. »Der Arbeitstitel lautet ›Wo die Weser einen großen Bogen macht – Wildes Mindener Land‹«, sagt Svenja Schieke.

Über Dr. Dr. Alfons Rolf Bense, auch »Storchenvater im Mühlenkreis« genannt, war zuvor der Kontakt zu Erwin Mattegiet zustande gekommen. Alfons Rolf Bense hatte die beiden Naturfilmer zunächst auf Wanderfalken an der Marien-Kirche Minden aufmerksam gemacht.

Ein Biber hat sich in der Weseraue in Bad Oeynhausen angesiedelt. Foto: dpa/Patrick Pleul Ein Biber hat sich in der Weseraue in Bad Oeynhausen angesiedelt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Dem Biber scheint es in der Weseraue zu gefallen – ideal für die Dreharbeiten. »Sie mögen weiches Holz wie von Weiden und legen Depots an«, sagt Ralph Schieke. »Und auch an Knospen und zarten Baumrinden knabbern sie«, sagt Werner Trettin. Zudem eigne sich der frühe Sommer für Filmaufnahmen: Biber sind von der Dämmerung an aktiv – und im Mai/Juni gibt es genügend Licht.

Die Dreharbeiten werden aufwändig. »Naturfilme sind Kinoproduktionen grundsätzlich ähnlich: Viele Bewegungen bringen Dynamik ins Bild«, sagt Ralph Schieke. Dementsprechend viel tragbare Ausrüstung haben die Filmer bei sich: darunter Schienen, Schwebestative oder ein Tarnzelt. »Nach Ende der Dreharbeiten wird der Film vermutlich frühestens 2021 im WDR zu sehen sein«, sagt Svenja Schieke.

Dreharbeiten in Alaska

Ralph und Svenja Schieke sind Diplom-Biologen und Journalisten. Er arbeitete unter anderem als Redakteur für das WESTFALEN-BLATT, sie als freie Mitarbeiterin. Bei den Produktionen haben sie eine Arbeitsteilung: Er ist Kameramann und Autor, sie übernimmt die Recherche sowie Ton, Schnitt und zweite Kamera.

Mit seiner Ehefrau hatte er 2003 die Firma »MacroTele-Film Schieke GbR« gründet. Viele Filme haben sie seitdem produziert, zunächst von 2003 bis 2009 wöchentlich jeweils einen Vier-Minüter aus heimischer Natur für das tägliche NDR-Regionalmagazin »Hallo Niedersachsen«. Später kamen längere Filme hinzu, etwa »Ein Jahr in Niedersachsens Mooren« (NDR, 2006), »Expeditionen ins Tierreich: Das Osnabrücker Land« (NDR-Naturfilm, 2010/2011) oder »Die Havel«/»Die Müritz« (ARD, MDR, RBB, Arte; 2014/2015). Zu den Auszeichnungen gehört die Würdigung als »Bester Kinder- und Jugendfilm für ›Wildnis Garten‹« (NDR-Ökofilmtour, 2010).

Zudem war Ralph Schieke 2011 als Kameramann für einen Naturfilm in Kenia, später für eine Naturfilm-Reihe in Alaska. Seit November 2015 sind Ralph und Svenja Schieke Geschäftsführer der Produktionsfirma »blende8media« mit Sitz im niedersächsischen Bissendorf.

Nächster Ausstrahlungstermin für einen Schieke-Film ist übrigens am Dienstag, 12. Februar, 18.15 Uhr im NDR in der Reihe »NaturNah: Der Eulenmann«.