Mit neuem Schwung will Tim Schütte, seit November 2018 erster Vorsitzender der Initiative Bad Oeynhausen, das Bündnis in die Zukunft führen. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Wenn es nach Tim Schütte geht, soll es in der zweiten Jahreshälfte 2019, spätestens aber 2020, wieder eine lange Einkaufsnacht in der Innenstadt geben. Das hat der Vorsitzende der Initiative Bad Oeynhausen am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung angekündigt.

Der Plan für die lange Einkaufsnacht resultiert aus einem Workshop, den die Initiative Bad Oeynhausen am Dienstag veranstaltet hat, um frischen Wind in die Vereinsarbeit zu bringen. »Wie im Vorfeld erhofft, waren unter den Teilnehmern auch einige neue Gesichter«, sagte Tim Schütte. Das Treffen sei sehr produktiv gewesen. »Dabei ist ein Fahrplan herausgekommen, wie wir weiter vorgehen möchten«, betonte der Vorsitzende der Initiative Bad Oeynhausen.

Pläne noch im Anfangsstudium

Die Pläne für die lange Einkaufsnacht seien noch im Anfangsstadium. »Wir sprechen bewusst nicht von einer ›Blue Night‹, weil wir die Kosten dafür, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, nicht stemmen können«, sagte Tim Schütte. Auch die Terminfrage sei noch offen. Sie sei wesentlich davon abhängig, wann die Bauarbeiten in der Fußgängerzone – insbesondere im geplanten zweiten Bauabschnitt in der oberen Klosterstraße und rund um den Schweinebrunnen – beginnen und wann sie aller Voraussicht nach beendet sein werden.

»Unabhängig von der langen Einkaufsnacht wollen wir uns Wege überlegen, wie wir den Einzelhandel in der Innenstadt während der vier verkaufsoffenen Sonntage besser unterstützen können«, sagte Tim Schütte. Um flankierende Maßnahmen abzustimmen, werde die Initiative Bad Oeynhausen unter anderem Kontakt zum Staatsbad Oeynhausen suchen.

Bessere Vernetzung ist das Ziel

Während des Workshops sei auch das Ziel formuliert worden, die Arbeit der Initiative Bad Oeynhausen für die Mitglieder transparenter zu machen. Zudem wolle der Verein einen intensiveren Austausch mit der Politik pflegen. »Ich bitte um Verständnis, dass wir noch keine fertigen Lösungen vorlegen können, aber wir befinden uns derzeit noch in einer Findungsphase«, sagte Tim Schütte.

Tim Schütte hatte den Vorsitz der Initiative Bad Oeynhausen im November 2018 von seinem Vorgänger Karl-Ludwig Meyer übernommen. Damals kündigte er an, dem Verein ein neues Profil geben zu wollen. »Die Menschen in der Stadt wissen nicht, wofür die Initiative überhaupt steht«, sagte er nach seiner Wahl im Gespräch mit dieser Zeitung. Er kündigte an, Einzelhändler, Gastronomen und Eigentümer an einen Tisch bekommen zu wollen, um das Miteinander zu stärken und neue gemeinsame Ziele abzustecken. Der gerade veranstaltete Workshop war eine Maßnahme zu genau diesem Zweck.

Wer sich für die Arbeit der Initiative Bad Oeynhausen interessiert, erreicht Tim Schütte unter Telefon 05731/3004580. Die Angaben auf der Homepage der Initiative seien derzeit nicht aktuell.