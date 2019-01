Das Dorf Ruli in Ruanda liegt etwa 45 Kilometer nord-westlich der Hauptstadt Kigali. Im kommenden Jahr besteht die Freundschaft und die Zusammenarbeit des Dorfes mit den Ehrenamtlichen aus Bad Oeynhausen rund um Werner Eyßer seit 25 Jahren. Im kommenden Jahr soll es auch eine Jubiläumsfeier geben. Foto: Werner Eyßer

Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). Es zaubert Werner Eyßer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er von seiner jüngsten Reise in das Dorf Ruli in Ruanda erzählt. »Viele Menschen, die wir 1995 als Kinder kennengelernt haben, wussten auch jetzt noch, wer wir sind«, sagt er. Gemeinsam mit fünf Mitgliedern des Bad Oeynhausener Vereins »Ikiraro« hat er das Dorf jetzt zum 24. Mal besucht und dabei viele neue Projekte in die Wege geleitet.

Eine Primarschule, eine Berufsschule, eine Nähstube, diverse Bildungsmöglichkeiten, die Beteiligung an Projekten für eine Krankenversicherung für besonders arme Kinder und Jugendliche und vieles mehr haben die Mitglieder des Vereins »Ikiraro«, der bis zum Jahr 2017 noch das »Ruanda-Projekt« der Realschule Süd war (diese Zeitung berichtete), umsetzen können. Die Ideen für weitere Projekte, die in Ruli noch unterstützt werden können, sind aber auch nach fast 25 Jahren der Unterstützung und Zusammenarbeit noch nicht erschöpft. »Im ersten Jahr waren wir noch ganz naiv und haben Kleiderspenden nach Ruli gebracht. Das hat sich im Laufe der Zeit aber komplett verändert. Wir bieten jetzt vielmehr Ideen und Anregungen an, die wir Schritt für Schritt mit den Menschen vor Ort umsetzen wollen«, sagt Werner Eyßer.

In Minen wird Coltan geschürft, an der Berufsschule werden Arbeiter ausgebildet. Foto: Werner Eyßer In Minen wird Coltan geschürft, an der Berufsschule werden Arbeiter ausgebildet. Foto: Werner Eyßer

Zweck des Vereins ist in erster Linie die Förderung von Bildung und Erziehung. Deshalb hat sich der Verein auch für dieses Jahr vor allem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Ruli vorgenommen. Von den konkreten Bedürfnissen der Menschen in dem etwa 45 Kilometer nord-westlich der Hauptstadt Kigali gelegenen Dorf hat sich Werner Eyßer gemeinsam mit seiner Frau Angelika und vier weiteren Vereinsmitgliedern bei einer dreiwöchigen Reise im Dezember und Januar einen Eindruck verschafft.

Viele ehemalige Schüler sind Minenarbeiter

»Zunächst haben wir zahlreiche Gespräche mit den Schulleitern der Primar- und Berufsschule, mit dem Priester der katholischen Gemeinde und den örtlichen Behörden geführt«, erklärt Eyßer. Herausgekommen ist dadurch unter anderem die Idee, einen neuen Kurs in der Berufsschule für die Arbeiter einer Coltan-Mine vor Ort anzubieten. »Coltan wird in Ruanda unter schwierigen Bedingungen gefördert. Die Sicherheitsbedingungen müssen dabei verbessert und auch die Minenarbeiter fortgebildet werden«, sagt der 67-Jährige pensionierte Lehrer. Viele der Minenarbeiter seien ehemalige Schüler der Schulen, die Eyßer und seine Vereinskollegen vor vielen Jahren aufgebaut haben. »Im Prinzip ist es eine Fortsetzung der Ausbildung der Schüler, die wir schon lange unterstützen«, sagt er.

Die Tischlerlehrlinge haben neue Möbel für die Schüler der Primarschule gebaut. Foto: Werner Eyßer Die Tischlerlehrlinge haben neue Möbel für die Schüler der Primarschule gebaut. Foto: Werner Eyßer

Im vergangenen Jahr haben die Tischlerlehrlinge der Berufsschule bereits im Rahmen des von »Ikiraro« initiierten Projektes »Schüler helfen Schülern« neue Möbel für die Klassenzimmer der Primarschule gebaut. »Dort müssen aber auch dringend die Toiletten repariert beziehungsweise komplett erneuert werden«, berichtet Werner Eyßer. Deshalb wurde der Vorschlag gemacht, dass nun die Maurerschüler die veralteten »Plumpsklos« erneuern und somit direkt Praxiserfahrung erhalten könnten. Dafür wurde zudem die Idee entwickelt, einen Wettbewerb zu veranstalten, bei dem die Schüler sich einbringen und Vorschläge für die Umsetzung machen sollen. »Dabei versuchen wir, ganz einfach Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten«, erklärt Eyßer.

Neues Schulgebäude ist geplant

Des Weiteren ist angedacht, ein neues Schulgebäude zu bauen, das in erster Linie jüngeren Kindern einen weiten Weg zu außerhalb gelegenen Schulen ersparen soll.

Mehr als 40 Mitglieder zählt der Verein »Ikiraro« derzeit. Viele ehemalige Schüler der Realschule Süd, die zu Schulzeiten gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lehrer Werner Eyßer Exkursionen nach Ruli gemacht haben, seien auch immer noch im Verein engagiert, erzählt der 67-Jährige. Weil allerdings keine Kooperation mehr mit der Realschule Süd bestehe und sich auch das Immanuel-Kant-Gymnasium als Partner künftig anderen Projekten widmen möchte, würden die Spendenzahlen wie beispielsweise durch Sponsorenläufe zurückgehen. »Die Realschule Porta Westfalica-Hausberge unterstützt uns noch«, sagt Eyßer.

Der Verein ist deshalb vor allem auf Spenden durch Privatleute oder Firmen angewiesen. »Jeder, der sich im Verein engagieren will, ist natürlich immer willkommen«, ergänzt Eyßer. Weitere Informationen gibt es im Internet.