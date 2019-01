Von Ralf Benner und Claus Brand

Das WESTFALEN-BLATT belohnt Romantiker und sucht zum Valentinstag, 14. Februar, in Zusammenarbeit mit dem GOP-Varieté im Kaiserpalais und der Bali-Therme Ihre schönsten Liebesgeschichten, aber auch Liebesbriefe, selbst geschriebene Liebesgedichte oder die besten Liebesbeweise. Zu gewinnen gibt es bei der Aktion auch etwas.

Egal, ob es um die Liebe auf den ersten Blick oder aber um die romantischen Gefühle nach vielen Jahren geht, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – Hauptsache persönlich sollten die Texte sein. Dabei ist es dem Verfasser überlassen, welche Form er wählt.

Gedichte bieten sich natürlich immer an, wenn es um die Liebe geht. Es ist nicht schlimm, wenn die Briefe schon uralt sind. Der Brief ist nicht selbst geschrieben, sondern gefunden oder geschenkt worden? Macht nichts. Und keine Sorge, intime Stellen, die privat sind, können dies nach Absprache auch bleiben. Wichtig: Sie klären im Vorfeld Ihrer Einsendung, dass alle Beteiligten mit der Einsendung einverstanden sind und lassen sich das auch kurz schriftlich von allen beteiligten Personen bestätigen.

Der Hauptgewinn

Die schönsten Einsendungen werden vom WESTFALEN-BLATT, dem GOP-Varieté und der Bali-Therme belohnt: Der Hauptpreis umfasst an einem Termin Ihrer Wahl ein Drei-Gänge-Menü im Restaurant »Palmengarten« in der GOP-Gastronomie im Kaiserpalais, den anschließenden Besuch einer aktuellen Varieté-Vorstellung, zwei Tagesgutscheine für Therme und Sauna der Bali-Therme sowie eine Balinesische Massage (50 Minuten) dort. Für die Plätze zwei bis fünf gibt es jeweils einen Tageskarte für Sauna und Therme der Bali-Therme.

So Machen Sie Mit

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, schickt seine schönste Liebesgeschichte oder seinen schönsten Liebesbrief (oder eine Kopie) an die Redaktion des WESTFALEN-BLATTES, Klosterstraße 24, in 32545 Bad Oeynhausen, Stichwort »Valentinstag«, oder gibt seinen Beitrag direkt in der Geschäftsstelle an der Klosterstraße ab. Auch per E-Mail an oeynhausen@westfalen-blatt.de oder loehne@westfalen-blatt.de, Betreff »Valentinstag«, ist die Teilnahme möglich.

Wichtig ist, dass Name, Telefonnummer und Adresse dem Schreiben beigefügt werden. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 6. Februar. Anschließend wird eine Jury die besten Beiträge auswählen. Veröffentlicht werden die Namen der glücklichen Gewinner am Valentinstag, 14. Februar.