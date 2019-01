Mit Musikern aus der Türkei, Israel und Deutschland tritt Giora Feidman (Zweiter von rechts) am Freitag, 22. Februar, bereits zum vierten Mal in Bad Oeynhausen auf.

Bad Oeynhausen (WB). »Klezmer for Peace« heißt das neue Konzertprojekt von Giora Feidman, das er gemeinsam mit seinem Ensemble am Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr in der Auferstehungskirche am Kurpark präsentieren wird. Mit seiner Klarinette und seinen einzigartigen Interpretationen unterschiedlicher Musikstile tritt Giora Feidman bereits zum vierten Mal in Bad Oeynhausen auf.

Auch im Alter von 83 Jahren macht Giora Feidman mit dem weiter, was er am besten kann: die Botschaft der Einheit und des Friedens durch Musik zu verbreiten – und das auf höchstem musikalischen Niveau. »Klezmer for Peace« ist mehr als ein musikalisches Statement. Nichts ist unmöglich, ist die gemeinsame Überzeugung: Musik kann scheinbare und tatsächliche Widersprüche überwinden – und genau darin liegt auch die gesellschaftliche Relevanz dieses neuen Konzertprojektes.

Konzertprojekt überwindet Grenzen

Der Maestro schart Künstler aus der Türkei, Israel und Deutschland um sich und überwindet einmal mehr die Grenzen von Nationalitäten, Religionen und Generationen: Da ist der türkischstämmige Musiker und Musikethnologe Murat Coskun, der weltweit zu den renommiertesten Rahmentrommlern gezählt wird. Zusammen mit Gürkan Balkan an Gitarre und Oud sowie Muhittin Kemal Temel auf der türkischen Zither setzt er einen orientalischen Akzent, dem der Klarinettist Feidman zusammen mit den israelischen Musikern Hila Ofek an der Harfe und Andre Tsirlin auf dem Saxophon die Musik der Klezmorin zur Seite stellt.

Im Hören aufeinander und der Kommunikation miteinander entsteht aus der Musik von sechs Solisten unterschiedlicher Herkunft und Ausrichtung ein neues harmonisches Ganzes, dessen Klänge in Manchem sicher zunächst fremd wirken, aber dann doch auch sehr vertraut klingen und auf wunderschöne Weise verschiedene Kulturen miteinander verbinden.

Der Kartenvorverkauf beginnt

Der Kartenvorverkauf für das Konzert beginnt am Montag, 28. Januar. Karten gibt es im Gemeindebüro der Altstadtgemeinde Bad Oeynhausen, im Kreiskirchenamt, in der Tourist-Info im Haus des Gastes, im Kulturbüro der Stadt Löhne und im »Regenwurm« in Vlotho. Für Interessierte, die außerhalb des Kirchenkreises Vlotho leben, besteht die Möglichkeit des Kartenversandes. Bestellungen werden per E-Mail unter kulturarbeit@kirchenkreis-vlotho.de oder unter Telefon 05731/180534 entgegen genommen.

Sofern es am Konzerttag noch Karten gibt, ist von 19.30 Uhr an in der Kirche an der Von-Moeller-Straße 1A eine Abendkasse geöffnet.