Eine Geschichte in Bildern: In den Schaufenstern des ehemaligen Geschäftes Ilse Lang in der Bad Oeynhausener Innenstadt ist vom 2. Februar an die Ausstellung »Vorhang auf! – für Monroe & Molly« zu sehen. Es werden Ölgemälde der Künstlerin Katrine Storebo ausgestellt, die zum Verkauf stehen.