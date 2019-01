Der Himmel voller Drachen: Wie hier im April 2015 am Strand von St. Peter-Ording nimmt Annika Baasner seit insgesamt 17 Jahren an Kitebuggy-Rennen teil. Mehrfach ist sie dabei Welt-, Europa- und Deutsche Meisterin geworden. Foto: Annika Baasner

Von Rajkumar Mukherjee

Seit 17 Jahren sitzt Annika Baasner im Buggy. Auf Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern in der Stunde beschleunigt der Lenkdrachen den Buggy mit drei Rädern. »Der Rekord liegt bei 120 Kilometern in der Stunde, gefahren auf einem Salzsee in den USA. Ich liege bei etwa 55 Kilometern in der Stunde«, sagt die Mindenerin. Seit dem 1. Februar 2018 arbeitet sie als Bauingenieurin im Bereich Schlüsselfertig-Bau bei Kögel.

Foto: Annika Baasner

Mit der Familie hatte die damals Zehnjährige den seltenen Sport im Jahr 2000 im Dänemark-Urlaub entdeckt. In einem Schaufenster eines Drachen-Ladens lief ein Video. Vater Martin sowie die Brüder Jan und Nils (heute 29 und 25), die mittlerweile auch an Meisterschaften teilnehmen, waren ebenso sofort neugierig. Mutter Andrea begleitet die Familie bis heute bei unterschiedlichen Meisterschaften, die bis zu sechs Mal im Jahr stattfinden

Mit der Kraft des Windes, der auf den Lenkdrachen einwirkt – wenn nicht gerade Flaute ist – bewegt sich Annika Baasner vorwärts. Im Buggy lenkt sie die Vorderachse mit ihren Füßen. Ihre Hände halten zusätzlich zwei Griffe, mit denen sie den Kite (auf Deutsch »Drachen«) steuert. Wie beim Segeln im Wasser kommt es auf die Größe an: Bei viel Wind kommen kleinere Drachen zum Einsatz, bei wenig Wind größere. Die Rennfahrer können zwischen einem und 16 Quadratmeter Segelfläche auswählen. Die Schnüre sind an einem Gurt am Körper der Fahrer befestigt. Die Buggys mit einer Größe von 2,5 mal drei Metern wiegen – gegebenenfalls mit Zusatzgewichten – 60 Kilogramm.

Mit Lizenz im Buggy

International betrachtet kommen die Rennfahrer vor allem aus Deutschland sowie Frankreich, den Niederlanden, England und Schottland. Mehr als 2000 Mitglieder hat die German Parakart Association. Die Saison geht von Ostern bis Oktober. In Deutschland ist übrigens auch aus Versicherungsgründen eine Lizenz erforderlich.

Austragungsorte für Rennen sind beispielsweise St. Peter-Ording, die Insel Borkum und die dänische Insel Rømø. In einem für Spaziergänger abgesperrten Abschnitt sind für die Rennen Flächen abgesteckt. Wie beim Segeln müssen die Buggys zwischen Wendemarken kreuzen. Ein Kurs kann eine Länge von fünf Kilometern haben. »Insgesamt kommen so an einem Renntag 100 Kilometer zusammen«, sagt Annika Baasner. Dazu gibt der Rennleiter zu Beginn das Signal für den fliegenden Start. Nach etwa 30 bis 45 Minuten ist Schluss: Es gewinnt, wer die meisten Runden geschafft hat.

Welt-, Europa- und Deutsche Meisterin

Folgende Klassen gibt es: »Kids« (bis 14 Jahre, Mädchen und Jungen) sowie – von hier an nach Geschlechtern getrennt – »Junioren« (bis 18 Jahre), »Open Class«, »Master Class« und Rennen auf internationaler Meisterschaftsebene. Weil es deutlich weniger Frauen als Männer in diesem Sport gibt, treten die Damen in der »Open Class« auf internationalem Meisterniveau an. Und hier war Annika Baasner bereits höchst erfolgreich, mit folgenden Titeln: Deutsche Meisterin (2009 bis 2013 sowie 2015 bis 2017), Europameisterin (2009, 2011, 2015, 2016) und Weltmeisterin 2012. Im vergangenen Oktober trat Annika Baasner auf Borkum erneut zur Weltmeisterschaft an, konnte sich aber gegen eine Konkurrentin aus Frankreich nicht durchsetzen. Ein Grund war auch, dass die Französin eine neuere Technik beim Steuern der Drachen verwendet. Damit ist Annika Baasner nun amtierende Vize-Weltmeisterin.

Auch nach 17 Jahren ist sie nach wie von ihrem Hobby fasziniert: »Es ist ein toller Sport, ich bin in der Natur und im Wind. Dabei kann ich sehr gut abschalten.« Dieses Gefühl will sie nun auch ihren Freunden in Trainingsstunden vermitteln. Mit ihrem Ehemann Daniel teilt sie übrigens ein Hobby, bei dem ein Motor erforderlich ist: Das Schrauben an alten italienischen Vespas – und das Fahren der Zweiräder. Sie besitzt eine Vespa aus dem Jahr 1975. Zukünftig will sie sich aber einer ganz anderen Sache widmen: Dem Züchten von Bienen.