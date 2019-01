Die Aqua-Magica-Brücke im Verlauf der Allee des Weltklimas erhält in Kürze einen neuen Metallbelag. Die maroden Holzplanken wurden bereits entfernt. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Die Veränderung an der Spitze der Aqua Magica GmbH kam nicht überraschend. »Schon vor seinem Wechsel als Erster Beigeordneter nach Bad Oeynhausen hatte Georg Busse angekündigt, dass er die Geschäftsführung abgeben will«, sagte Dirk Hinke im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Zur Vorbereitung auf die Tätigkeit als Geschäftsführer sei er selbst im August 2017 als Prokurist bei der Aqua Magica GmbH eingestiegen.

»Auf meine Arbeit als Leiter des Löhner Kulturbüros hat die neue Aufgabe keine Auswirkungen«, sagte Dirk Hinke. Dort laufe alles weiter wie bisher. Die neue Aufgabe als Geschäftsführer der Aqua Magica komme parallel hinzu. »Mehr als zehn, 15 Prozent meiner Arbeitskraft kann ich dafür nicht reservieren«, betonte der 51-Jährige.

Im Wesentlichen gelte sein Augenmerk den Zahlen der Aqua Magica GmbH. So werde er sich mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen befassen. Auch werde er etwa darauf achten, dass die Gesellschafter – die Städte Bad Oeynhausen und Löhne – das vereinbarte Kapital bereitstellen.

Brücke erhält neuen Metallbelag

»Als erste Handlung in meiner neuen Rolle als Aqua-Magica-Geschäftsführer habe ich mit den Betreibern des Kletterparks über die Verlängerung ihres Pachtvertrags verhandelt«, sagte Dirk Hinke. Derzeit werde auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände die Brücke im Verlauf der Allee des Weltklimas erneuert. Dirk Hinke: »Die maroden Holzplanken wurden bereits entfernt. In Kürze kommt der neue Metallbelag.«

Die Koordination des Veranstaltungsprogramms auf der Aqua Magica liege auch weiterhin in den Händen von Michael Scholz. »Ich habe weder Ambitionen, noch Zeit, mich hier verstärkt zu engagieren«, sagte Dirk Hinke.

Er freue sich, dass aus seiner Sicht mittelfristig sowohl die Fortführung des Sommerfests der Kleinkunst als auch des internationalen Literaturfests »Poetische Quellen« finanziell gesichert sei. Das liege insbesondere daran, dass ein Großteil der jeweiligen Kosten von Sponsoren übernommen werde.

Keine zusätzlichen Events geplant

Ein weiterer Ausbau des Veranstaltungsprogramms auf der Aqua Magica sei nicht vorgesehen. »Dafür haben wir weder die finanziellen noch die personellen Ressourcen«, sagte Dirk Hinke. Zudem sei insbesondere in den Sommermonaten schon sehr viel in dem Landschaftspark los.

»Hier gibt es kaum noch Luft nach oben, da wir mit den zumeist externen Veranstaltungen bei uns nicht in Konkurrenz zu anderen Events – etwa den Parklichtern in Bad Oeynhausen – treten wollen«, sagte der Aqua-Magica-Geschäftsführer.

»Ich möchte den Landschaftspark nicht nur über Veranstaltungen bekannt machen, sondern die Vorzüge des Geländes selbst mehr in den Mittelpunkt stellen«, sagte Dirk Hinke. Die Aqua Magica verfüge über eine hohe Aufenthaltsqualität.

Das bekannteste Alleinstellungsmerkmal sei der Wasserkrater. »Die Betriebssoftware wird derzeit überarbeitet, damit es im nächsten Sommer nicht wieder zu Störungen kommt«, betonte Dirk Hinke. An heißen Sommertagen seien bei Familien mit Kindern auch die Sprühschirme beliebt.

Bewährtes wird weiterentwickelt

In puncto externe Veranstaltungen müssen die Besucher laut Dirk Hinke 2019 auf einige Höhepunkte aus dem Vorjahr verzichten. »Das nächste Moesta-BBQ-Festival ist erst wieder für 2020 geplant. Und konkrete Pläne für einen zweiten Open-Air-Opernabend gibt es derzeit überhaupt nicht«, sagte der Aqua-Magica-Geschäftsführer.

Um etablierte Veranstaltungen wie das Sommerfest der Kleinkunst und die Poetischen Quellen attraktiv zu halten, wolle er beide Veranstaltungsformate in Absprache mit Michael Scholz weiterentwickeln. Dirk Hinke: »Wir haben bereits in der Vergangenheit einen regelmäßigen Austausch mitein­ander gepflegt und werden diesen auch in Zukunft fortsetzen.«