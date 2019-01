Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). Einmal auf einer großen Bühne stehen und das Publikum nur mit den eigenen Witzen begeistern: Wovon viele träumen, geht für Martin Janke aus Minden bald in Erfüllung. Im Begegnungszentrum Druckerei hat seine Comedykarriere vor etwas mehr als einem Jahr begonnen. Im März tritt er jetzt im Quatsch Comedy Club in Berlin auf.

Menschen zum Lachen zu bringen habe ihm schon immer Spaß gemacht, erzählt der 66-Jährige. »In den 1990er-Jahren bin ich die ersten Male als Hofnarr bei Personalversammlungen aufgetreten und habe für Unterhaltung gesorgt«, erzählt Janke, der 40 Jahre für den Kreis Minden-Lübbecke gearbeitet hat. Bei den ersten Versuchen als Comedian habe er die Verwaltungsleitung aufs Korn genommen. Und weil er dafür reichlich Zuspruch erhalten habe, seien die Auftritte bei betrieblichen Versammlungen vor bis zu 500 Menschen irgendwann zur Leidenschaft für den Mindener geworden.

»Als Rentner hat man mehr Zeit dafür«

Vom Zeitpunkt seiner Pensionierung an hat sich dann die Möglichkeit ergeben, die Leidenschaft des Witzereißens vor Publikum zu forcieren. »Als Rentner hat man mehr Zeit dafür«, berichtet Janke. Und nach 40 Jahren im öffentlichen Dienst böten die gängigen Klischees darüber genügend Stoff für seine Auftritte. Absurde Gesetze oder schräge Richtlinien – »Da steht man dann mit den blauen und roten Flaschen vor dem Altglascontainer, in den nur grüne und weiße Flaschen dürfen« –, mit denen er sich jahrelang auch beruflich herumärgern musste, würden bei seinem Publikum besonders gut ziehen, sagt er.

Als Türöffner für weitere Auftritte abseits der Betriebsbühne hat sich vor allem das Angebot der Lokalartisten im Begegnungszentrum Druckerei in Bad Oeynhausen erwiesen, bei dem Janke bereits zweimal aufgetreten ist. »Im Umkreis gibt es nur sehr wenige offene Bühnen für Newcomer und das Druckerei-Format ist optimal, um sich mal auszuprobieren«, sagt der Mindener. Und einen weiteren Vorteil bringen die Lokalartisten noch mit sich: »Man knüpft viele Kontakte«, erklärt Martin Janke. Joanna Steinmann, Comedy-Kollegin und Veranstalterin von »Porta lacht« oder auch Lena Liebkind, die bereits in Comedyprogrammen im Fernsehen und Radio aktiv ist, haben Martin Janke beispielsweise zu weiteren Auftritten verholfen. »Dadurch bin ich bereits nach Köln, Düsseldorf, Münster, Hannover oder Porta Westfalica gekommen«, berichtete der 66-Jährige.

Die Aufregung bleibt

Lampenfieber sei für Janke bei so großen Auftritten kein Problem. »Ich habe keine Berührungsängste. Klar ist man aufgeregt. Ich mache mich dadurch aber nicht verrückt«, erzählt er ganz professionell. Ob neu geschriebene Witze wirklich ankommen, testet Martin Janke im Vorfeld eines neuen Programms immer an seiner Frau Edith. »Sie sagt mir ganz ehrlich, was sie persönlich lustig findet und was nicht. Und oft hat sie damit auch recht«, sagt der Mindener. Bisher sei seine Frau auch zu jedem Auftritt mitgereist, um ihrem Mann den Rücken zu stärken.

Wenn es am 1. März nach Berlin zur nächst größeren Stufe auf dem Karrieretreppchen geht, sind Martin und Edith Janke ebenfalls im Doppelpack vor Ort. Für Martin Janke geht mit dem dortigen Auftritt beim Quatsch Comedy Club ein großer Traum in Erfüllung. »Das war bisher immer eine Wunschvorstellung. Ich habe nicht gedacht, dass das klappt«, erzählt der Vater von zwei Söhnen. Auf der Homepage der Veranstaltung hat sich Martin Janke mit einem Video von einem seiner Auftritte vor einiger Zeit für eine Teilnahme beworben. »Darauf habe ich dann eine positive Antwort bekommen«, sagt er.

»Alexa« ist Thema in Berlin

Für den großen Auftritt in Berlin vor mehr als 100 Zuschauern hat Martin Janke extra ein neues Programm erarbeitet. Darin will er unter anderem die Sprachassistenz von »Alexa« thematisieren, »die in den USA verrückter Weise sogar schon in Toiletten verbaut wird.«

Ob er irgendwann mal im Fernsehen als Comedian auftreten wird, darüber schmiedet Janke derzeit keine Pläne. »Das wäre natürlich toll, aber ich mache mir da keine Illusionen«, sagt er. Stattdessen plant er lieber die kommenden lokalen Auftritte. Und da steht »Porta lacht« am 16. Februar ganz oben auf seiner Prioritätenliste.