Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Einen Einblick in das ländliche Leben der Region bis in die 1950er Jahre bietet der Museumshof im Siekertal seit der offiziellen Eröffnung 1969. Das 50-jährige Jubiläum feiert die Stadt mit einem Festakt am Sonntag, 7. April. Dann soll auch der Speicher erstmals öffentlich zugänglich sein.

Vormittags lädt die Stadt zur Feierstunde mit besonderen Gästen, nachmittags kann die Öffentlichkeit den Speicher zum ersten Mal in Augenschein nehmen. »Das Haupthaus und das Heuerlingshaus sind die Keimzelle für den Museumshof. Mit der Darstellung der Vorratshaltung im erstmals zugänglichen Speicher werden wir nun das Abbild des ländlichen Lebens in der Hofanlage komplettieren«, sagt Dr. Hanna Dose, Leiterin der Städtischen Museen.

1969 war das Haupthaus inklusive der ostdeutschen Heimatstube eröffnet worden, 1975 folgte das Heuerlingshaus, 1980 die Backstube sowie 1985 die Hofwassermühle, 1991 eine Scheune und 1993 der Speicher. Dort soll vom 7. April an den Besuchern verdeutlicht werden, wie aufwändig es für die ländliche Bevölkerung bis weit in die 1950er Jahre war, Vorräte zu lagern. »Ohne eine kluge Vorratshaltung wären Höfe nicht überlebensfähig gewesen«, sagt Hanna Dose. Dazu gehörte es beispielsweise – neben Lebensmitteln – auch Futter für das Vieh oder Holz einzulagern. In der neuen Ausstellung soll der »innere Kreis der Lebensmittelhaltung« gezeigt werden. Auf Hinweistafeln soll zudem die Entwicklung der Kühlung vom Einseifen bis zu modernen Kühlschränken nahe gebracht werden.

»›Nachfühlbares‹ Leben im und am Bauernhaus«

»›Nachfühlbares‹ Leben im und am Bauernhaus«, das möchten die Organisatoren, Mitarbeiter und vielen Ehrenamtlichen vermitteln. »Was wir uns heute nicht mehr vorstellen können, sind die Lebensbedingungen, die es damals auf einer Hostelle gab«, sagt Hanna Dose. Dazu gehören beispielsweise das Leben mit dem Vieh – mit Geräuschen und Gerüchen –, das aufwändige, staubige Dreschen des Korns, Kinder, die mithelfen mussten oder die Situation von Knechten und Mägden. Führungen, auch für Schüler, Exponate und zahlreiche Hinweistafeln geben hierzu Informationen.

Die Anfänge des Museumshofes reichen sogar bis ins Jahr 1959 zurück. Damals hatte der Leiter der Volksschule Rehme, Willi Schöppe, weitere Heimatfreunde um sich versammelt: Ein Heimatmuseum sollte unter dem Dach der Volkshochschule (VHS) Rehme angesiedelt werden. Auch der Volkskundler und Redakteur Dr. Otto Brinkmann warb darum, um auf Werte des ländlichen Lebens, Geräte und Brauchtum, die Anfang der 1960er Jahre in Vergessenheit zu geraten drohten, aufmerksam zu machen.

Haupthaus kommt aus Hüllhorst

1963 wurde der »beratende Ausschuss« der VHS für den Bau eines Heimatmuseums

Museumshof wird 50 Jahre alt Fotostrecke

Foto: Rajkumar Mukherjee

unter der Leitung des Stadtdirektors und VHS-Vorsitzenden Heinz Reiss ins Leben gerufen. Die Suche nach einem geeigneten Haus beziehungsweise einem Grundstück begann. Im Jahr 1965 wurde schließlich das älteste Gebäude eines Hofs in Hüllhorst (Husemeier-Böker Nr. 18) für das geplante Heimatmuseum erworben.

Auch ein passendes Gelände fand sich zwei Jahre später: Am 1. Januar 1967 übernahm die Stadt ein 2800 Quadratmeter großes Grundstück von Bauer Reinkensmeyer (Melbergen) an der Grenze zur Lohe per Erbbauvertrag. Im Oktober 1967 wurde das Richtfest gefeiert. Zahlreiche Leihgaben aus Privatbesitz wurden zum Inventar beigesteuert. Am 8. Mai 1969 wurde das Heimatmuseum schließlich eingeweiht.

Stadtbekannt war übrigens zwischen 1968 und seinem Tod 1982 »Kastellan« Wilhelm Hachmeister: Selbst aus der bäuerlichen Arbeitswelt auf der Lohe stammend, waren der Hauswart und seine Ehefrau Luise viele Jahre ideale Betreuer für das Heimatmuseum und »Seele des Hauses«.