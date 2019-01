Bad Oeynhausen (WB). Für die 20. Neuauflage der Tanzshow »Let’s dance« hat sich der MTV Bad Oeynhausen etwas Besonderes überlegt. Unter dem Motto »Let’s celebrate« erwartet die Zuschauer am Sonntag, 17. Februar, um 16.30 Uhr ein buntes Tanzspektakel in der Dreifach-Sporthalle des Schulzentrums Süd.

Das erfolgreiche Konzept aus dem Jahr 1998 hat sich nach Angaben der Organisatoren bis heute bewährt. »So werden wieder Vereine aus Bad Oeynhausen und Umgebung ihre mit Freude und viel Engagement einstudierten Auftritte präsentieren«, heißt es vom gastgebenden MTV. Der Verein freue sich auf langjährig treue Gruppen wie »Amar«, die Hip-Hopper »Replay« von der TG Werste, die Rollkunstläufer des RRC Lohe, die Akrobaten des BSV Wulferdingsen sowie die coolen Jungs der »Last Action Heroes«. Auch auf die Jazztanzgruppen des TV Löhne-Bahnhof, die »Bailamos« vom TuS Eidinghausen sowie die Cheerleader-Gruppe »Dynamite Dancers« (BTW Bünde) darf das Publikum gespannt sein.

Weltmeisterin im Line Dance, Liza Snow, ist auch da

Natürlich fehlen auch im Jubiläumsjahr die vereinseigenen Turner nicht. Doch nicht nur bekannt bewährte Teilnehmer wird es bei der Jubiläumsveranstaltung geben. Erstmalig und mit großer Spannung begrüßen die Organisatorinnen des MTV die Weltmeisterin im Line Dance, Liza Snow.

»Auf einige Überraschungen dürfen die Zuschauer in diesem Jahr gespannt sein«, verraten die langjährigen Organisatorinnen Katja Timmerberg, Petra Rosenberg, Katja Lübcke und Kirstin Schroller. Der MTV habe extra zum Jubiläum in neue Technik investiert. Auch deshalb freuten sich alle Beteiligten auf den besonderen Tag.

Weiterhin ist nach Angaben des MTV erstmalig ein choreografisches Gemeinschaftsprojekt zum großen Opening des Abends in der Dreifach-Sporthalle des Schulzentrums Süd mit den MTV-Gruppen »Dance Reflex« und »Modern Rouge« sowie Saskia und Erwin von der TG Werste in Arbeit. Passend zum runden Geburtstag der Veranstaltung übernimmt die Moderation diesmal die einstige Mitbegründerin der Show, Simone Papke, die mit interessanten Hinweisen rund um die Veranstaltung und ihre Gruppen Einiges an Insiderwissen preisgeben will.

Wie üblich können die Eintrittskarten nur am Eingang an der Bessinger Straße direkt am Veranstaltungstag von 15 Uhr an zum Preis von sechs Euro (Kinder bis 14 Jahre: zwei Euro) erworben werden. Das umfangreiche Snack- und Kuchenbuffet wird dann bereits geöffnet sein. Der Beginn der Show ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Weitere Infos gibt es im Internet.