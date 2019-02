Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen/Kalletal (WB). »Wenn ich gewusst hätte, dass nur ein Schwimmlehrer den Kurs beaufsichtigt, hätte ich meinen Sohn nie angemeldet.« Mit diesen Worten hat der Vater des im Januar 2018 tödlich in einem Hallenbad in Bad Oeynhausen verunglückten Jungen (6) seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck gebracht. Am Freitag sagte er als Zeuge vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen aus.