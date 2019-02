2014 war Joe Bausch schon einmal in Bad Oeynhausen zu Gast. Damals las er aus seinem ersten Buch »Knast«. Am Samstagabend hat der 65-Jährige Episoden aus seinem im vergangenen Jahr erschienenen Werk »Gangsterblues« vorgestellt.

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). In seiner 32-jährigen Tätigkeit als Gefängnisarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl hat Joe Bausch viel erlebt. Von einigen seiner Begegnungen mit Insassen und seiner Arbeit mit Straftätern hat er den mehr als 160 Besuchern bei seiner Lesung in der Druckerei berichtet.