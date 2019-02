Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Die Chancen dafür, dass im Zuge des Neubaus der Flutmuldenbrücke ein halbseitiger und kein vollständiger Abriss umgesetzt wird, steigen: So haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstag einstimmig dafür votiert, dass die Stadt die aus einer veränderten Planung des Landesbetriebes Straßen NRW resultierenden Mehrkosten anteilig übernehmen soll.

Laut Jan-Martin Müller, Bereichsleiter Infrastrukturmanagement der Stadt, sehen erste Pläne des Landesbetriebes Straßen NRW für die favorisierte halbseitige Lösung eine geringfügige Verbreiterung der Brücke auf insgesamt 17 Meter vor. Acht Meter entfallen auf die beiden Fahrbahnen. Neun Meter verteilen sich auf beidseitige Geh- und Radwege.

Aufgrund des jeweils halbseitigen Abrisses und Neuaufbaus seien bei dieser Variante zudem vier statt bisher drei Mittelpfeiler nötig. Um die Bauzeit zu beschleunigen, kämen Fertigbetonteile zum Einsatz. Jan-Martin Müller: »Um den halbseitigen Abriss und Neubau zu ermöglichen, müssen in der Flutmulde auf beiden Seiten Rampen errichtet werden.«

Bauzeit beträgt 15 bis 18 Monate

Zunächst soll laut Jan-Martin Müller der östliche Brückenteil abgerissen und neugebaut werden. Nach dem Verschwenk des Verkehrs folge der westliche Brückenteil. »Ob der Verkehr per Ampelregelung abwechselnd in beide Richtungen geführt werden kann oder ob eine Einbahnstraßenregelung zur Anwendung kommt, wird derzeit geprüft«, sagte der Bereichsleiter. Die Bauzeit gebe der Landesbetrieb Straßen NRW derzeit mit 15 bis 18 Monaten an.

»Bei einem vollständigen Abriss kämen wir wahrscheinlich mit einer Bauzeit von einem Jahr aus«, sagte Jan-Martin Müller. In dieser Zeit müsste die Eidinghausener Straße im Bereich der Baustelle für motorisierte Verkehrsteilnehmer aber komplett gesperrt werden. »Für Fußgänger und Radfahrer sieht das Konzept einen provisorischen Steg vor. Dieser käme zu den Brückenbaukosten noch hinzu«, betonte der Bereichsleiter.

Vollständiger Abriss preisgünstiger

Die Kosten für den vollständigen Abriss plus Bau eines provisorischen Stegs gab Jan-Martin Müller mit etwa 3,6 Millionen Euro an. Die Kosten für die halbseitige Lösung beliefen sich dagegen auf etwa 3,7 Millionen Euro. Jan-Martin Müller: »Nach unseren eigenen Berechnungen beliefe sich der städtische Anteil im ersten Fall auf 828.000 Euro, im zweiten Fall auf 857.900 Euro.«

Letztlich beschlossen die Ausschussmitglieder einstimmig, dass die Stadt bereit ist, die aus diesen Berechnungen resultierenden Mehrkosten für die Variante 2 aufzubringen, wenn sich so der befürchtete Verkehrskollaps vermeiden lässt.

Bürgerinformation noch vor Ostern

»Nach dem Votum der Stadt werden wir möglichst noch vor Ostern eine Bürgerinformation zu den Plänen für die Flutmuldenbrücke durchführen«, sagte Sven Johanning, Sprecher des Landesbetriebes Straßen NRW, am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. Zuvor müssten noch einige Detailfragen etwa zu Umleitungsstrecken und Rettungswegen mit der Stadt geklärt werden.

Nach der Bürgerinformation befasse sich das zuständige NRW-Verkehrsministerium mit den Wünschen aus Bad Oeynhausen. Sven Johanning: »Wenn dort die Genehmigung erteilt wird, können wir mit den Vorplanungen beginnen.« Aufgrund der erforderlichen Berechnungen – insbesondere für die Statik – sei nicht mit einem Baubeginn vor 2020 zu rechnen.