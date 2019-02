Davon erwirtschafteten die beiden Geschäftsbereiche Engineered Solutions mit vorrangig technischen Raumsystemen und Katalogwaren mit Standardprodukten im Versandhandel allein in Deutschland deutliche Umsatzzuwächse von insgesamt 30 Millionen und 55 Millionen Euro.

Besonders erfreulich sei laut Denios auch die Entwicklung der Mitarbeiteranzahl. Diese stieg im vergangenen Geschäftsjahr von weltweit 802 auf 891 Beschäftigte an. Davon wurden allein am Hauptstandort in Bad Oeynhausen 53 neue Arbeitskräfte eingestellt.

Neben vielfältigen Produktinnovationen und einer optimierten Vertriebsstrategie sorgte die konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensstandorte auf dem amerikanischen und asiatischen Markt nach Angaben des Unternehmens für die höchsten Wachstumsraten. »Dank unserer sorgfältig geplanten Expansionsstrategie konnten wir unseren Wachstumskurs auch in 2018 umsetzen. Die Unternehmensgruppe wird stetig wachstumsstärker, digitaler und internationaler. Diese Entwicklung führen wir in den kommenden Jahren fort«, sagt Helmut Dennig, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Denios AG.

Denios ist eigenen Angaben zufolge führender Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den betrieblichen Umweltschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Gesetzeskonforme Produkte, Lösungen und individuelle Dienstleistungen im Umgang mit Gefahrstoffen sowie der Schutz natürlicher Ressourcen stünden ganz oben auf der Agenda. Weitere Informationen zum Unternehmen Denios AG sowie zu der Produktpalette gibt es im Internet .