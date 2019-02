Gegen 9.35 Uhr am Montagmorgen fuhr ein 83-jähriger Löhner zusammen mit seiner 82-jährigen Beifahrerin in einem Renault vorfahrtsberechtigt auf der Halsterner Straße in Richtung Siedinghausener Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29-Jährige aus Garbsen in einem Skoda auf dem Glockenbrink.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 82 Jahre alte Beifahrerin. Sie wurde von den alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt. Der Skoda wurde abgeschleppt.