Bad Oeynhausen (WB). Fünf Autofahrer, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer gesessen haben, hat die Polizei bei Verkehrskontrollen in Bad Oeynhausen erwischt.

Allein am Sonntag zog die Polizei vier Fahrer im Alter von 19 bis 33 Jahren aus dem Verkehr. Sie waren bei Kontrollen auf der Mindener Straße, der Eidinghausener Straße und der Bahnhofstraße den Beamten ins Netz gegangen. In zwei Fällen fanden die Polizisten zudem noch geringe Mengen an Betäubungsmittel bei den Männern.

Am Montagvormittag musste schließlich noch ein 35-Jähriger seinen Pkw stehen lassen, nachdem auch er bei einer Verkehrskontrolle auf der Weserstraße aufgefallen war. Auch bei ihm schlug ein Vortest positiv an. In allen Fällen wurden den Fahrern aus Bad Oeynhausen, Löhne und dem Extertal Blutproben entnommen.