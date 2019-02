Vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen hat die Verteidigerin des Angeklagten im sogenannten Hallenbad-Prozess einen überaschenden Antrag gestellt. Foto: Jürgen Gebhard/Archiv

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Mit einer Überraschung hat der zweite Verhandlungstag im sogenannten Hallenbad-Prozess vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen begonnen. Ein Sachverständigen-Gutachten soll nun klären, ob der auf tragische Weise im Hallenbad Bad Oeynhausen-Rehme ertrunkene Junge aufgrund eines seltenen Gendefekts einen Herzinfarkt erlitten haben könnte.

Wie berichtet, hatte der Junge am Samstag, 20. Januar 2018, an einem Schwimmkurs teilgenommen. Zu dem tragischen Unfall war es zu Beginn der zweiten Stunde gekommen. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung muss sich seit dem 1. Februar 2019 ein Schwimmlehrer (25) aus Vlotho vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen verantworten.

Verdacht auf Long-QT-Syndrom

Den Antrag für ein neues Sachverständigen-Gutachten stellte Rechtsanwältin Kathleen Heine aus Minden, Verteidigerin des Angeklagten, am Donnerstag. Und überraschte damit die Rechtsanwälte Dr. Detlef Binder und Dr. Christina Lang, beide aus Bielefeld. Sie sind Nebenklagevertreter des Vaters sowie der Mutter des verstorbenen Jungen.

Die Anregung zu einem neuen Sachverständigen-Gutachten hatte die Berichterstattung über den Prozessbeginn gegeben, sagte Kathleen Heine im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Eine Medizinerin des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main war auf den Fall aufmerksam geworden und hatte sich nach dem ersten Prozesstag an die Verteidigerin gewandt. Nach Ansicht der Medizinerin könnte bei dem Jungen das sogenannte Long-QT-Syndrom vorliegen. Hierbei könne die Berührung mit Wasser als eine Art Trigger einen Herzinfarkt auslösen.

Bis das Ergebnis des neuen Gutachtens vorliegt, hat Richter Dr. David Cornelius das Verfahren ausgesetzt.