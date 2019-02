Die Substanz im Hambkebach ist gestern auch vom parallel verlaufenden Fußweg in der Oeynhauser Schweiz auf Höhe der Bismarckstraße zu sehen gewesen. Foto: Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB/LyB/muk). Ölalarm im Hambkebach im Bereich der Oeynhauser Schweiz: Weil ein Anwohner am Mittwoch Dieselgeruch am Bach bemerkt hatte, rückte am Donnerstag die Feuerwehr dorthin aus. Um die Ölrückstände zu beseitigen, legten die Feuerwehrkräfte große Schwämme im Wasser aus. Die Ursache der Rückstände ist bislang nicht bekannt, teilte Volker Müller-Ulrich, Sprecher der Stadt, auf Anfrage mit.