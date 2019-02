An der Daimlerstraße in Bad Oeynhausen bekämpfen die Feuerwehrleute den Brand einer Lagerhalle im Komplex eines Maschinenbauunternehmens. Foto: Frank Dominik Lemke

Von Frank Dominik Lemke

Bad Oeynhausen (WB). Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr Bad Oeynhausen zum Brand einer Lagehalle ausgerückt. Sie befindet sich im Gebäudekomplex eines Maschinenbauunternehmens an der Daimlerstraße. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Lagerhallenbrand in Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Frank Dominik Lemke

Der Notruf war gegen 7.35 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Aufgrund starker Rauchentwicklung forderte der Einsatzleiter Verstärkung an. Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr aus dem Eingangsbereich des Gebäudes. Einsatzkräfte der Hauptwache sowie der Löschgruppen Lohe, Oberbecksen und Rehme hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie von Feuerwehrleuten der Löschgruppen Eidinghausen, Werste und Dehme.

Der Feuerwehr gelang es, das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Beamte der Kriminalpolizei waren noch am Sonntag vor Ort, um die Brandstelle in Augenschein zu nehmen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand aber hoher Sachschaden von geschätzt mehr als 100 000 Euro.