Das Streetscooter-Modell (Maßstab 1:87) im Design der Stadtwerke Bad Oeynhausen ist von Mitte Juli an erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung sind 16,90 Euro. Foto: Rietze Automodelle

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Modellautofans, die ihren Fuhrpark um ein Exemplar mit Lokalkolorit erweitern wollen, haben dazu von Juli an die Gelegenheit: Dann bringt die Firma Rietze Automodelle aus Altdorf bei Nürnberg den innovativen Streetscooter der Stadtwerke Bad Oeynhausen im Maßstab 1:87 auf den Markt.

»Ja, es ist richtig, dass ein Spielwarenhersteller aus Bayern wegen des Streetscooters an uns herangetreten ist«, bestätigte Stadtwerkevorstand Andreas Schwarze am Mittwoch im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Seit Juli 2018 ist das geräuschlose E-Fahrzeug bereits in der Kurstadt im Einsatz. Es ist vorwiegend im Kurpark und im Innenstadtbereich unterwegs. Er habe gerne die Genehmigung erteilt, dass der Spielwarenhersteller entsprechende Logos und Schriftzüge der Stadt sowie der Stadtwerke für das neue Modellauto nutzen kann. »Aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Werbung für die Stadt«, sagte Andreas Schwarze.

Sammler schicken Tipps mit Fotos

Diese Einschätzung teilt Ute Thurner. Sie ist bei der Firma Rietze Automodelle für Vertrieb und Einkauf zuständig. »Wir bringen in jedem Jahr etwa 200 neue Modelle auf den Markt«, sagte Ute Thurner im Gespräch mit dieser Zeitung. Häufig gingen die Ideen für neue Produkte auf Hinweise von Sammlern zurück. »Unsere treuen Kunden schicken uns Fotos von Fahrzeugen aus aller Herren Länder, die sie gerne in einer Miniaturversion hätten«, sagte Ute Thurner. Aus diesen vielfältigen Zuschriften werde Machbares herausgefiltert.

Im Zusammenhang mit dem Streetscooter aus Bad Oeynhausen sei die Vorgehensweise jedoch anders gewesen. »Streetscooter in Verbindung mit E-Mobilität sind seit ein, zwei Jahren generell ein großes Thema – so auch bei uns«, erläuterte Ute Thurner. Eine neue Modellreihe – mit Pritsche und Müllhaube – habe ihr Unternehmen erst zur Spielzeugmesse im Februar in verschiedenen Varianten vorgestellt. Um sie vielfältig vermarkten zu können, habe es eine gezielte Suche nach Firmen gegeben, die die entsprechenden Streetscooter im Alltag einsetzen. Bei diesen Recherchen sei man unter anderem auf die Stadtwerke Bad Oeynhausen gestoßen.

Anfrage löst meist Begeisterung aus

»Wenn wir zu den Firmen Kontakt aufnehmen und unser Anliegen erklären, lösen wir damit in 95 Prozent der Fälle Begeisterung aus«, sagte Ute Thurner. So sei es auch bei den Stadtwerken Bad Oeynhausen gewesen. Gerne wären die Verantwortlichen der Anfrage nachgekommen.

»Wenn wir ein neues Modell in unseren Katalog aufnehmen, liegt die Mindestproduktionsmenge bei 300 Stück«, erläuterte Ute Thurner. Mit welcher Startauflage der Streetscooter der Stadtwerke Bad Oeynhausen produziert werde, sei derzeit noch offen: »Das Modell kann erst seit zwei Wochen über den Fachhandel vorbestellt werden.« In der Regel betrage die Vorlaufzeit etwa zwei Monate. Ute Thurner: »Der Streetscooter mit Bezug zu Bad Oeynhausen ist ab Juli erhältlich.«

Automodell ist kein Spielzeug

Laut Produktbeschreibung ist das Streetscooter-Modell nicht als Spielzeug geeignet. Es ist vielmehr für erwachsene Modellbauer und Sammler ab 14 Jahren vorgesehen. Grundsätzlich gibt es laut Ute Thurner vor allem zwei große Kundengruppen: »Das sind zum einen Modellautosammler und zum anderen Modellbauer, die unsere Fahrzeuge auf ihren Anlagen nutzen.« Seit der Gründung vor 35 Jahren konnte die Firma Rietze Automodelle laut Ute Thurner einen großen Sammlerkreis aufbauen. Das Interesse reiche von Nutzfahrzeugen bis zu ausgewählten Transportern.