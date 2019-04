Gerade weil es der Hainbuche im Kurpark nahe der großen Fontäne aufgrund hoher Verdichtung am Stammfuß nicht so gut geht, mag Di­plom-Forstwirtin Sibylle Michels diesen Baum. Um den Zustand der Bäume im Kronenbereich einschätzen zu können, braucht sie für ihre Arbeit neben einer Reihe weiterer Werkzeuge oft auch ein Fernglas. Foto: Claus Brand

Von Claus Brand

Die Erstaufnahme der Bäume für das Kataster ist zu etwa 90 Prozent abgeschlossen. »Es fehlen noch einige an Parkplätzen, wie an der Südbahnstraße, oder auf Grünflächen«, erklärt die selbstständige Diplom-Forstwirtin. Dabei geht es um einzeln stehende Bäume. Die Expertin betreibt seit 2004 ihr Sachverständigenbüro. Ähnlich wie für die SBO arbeitet sie im Kreisgebiet für die Städte Lübbecke und Hille. 14.394 Bäume hat Michels seit 2016 in Bad Oeynhausen in Augenschein genommen, deren Stammdaten erfasst und detaillierter bewertet.

Bei der Erfassung von Flächenbeständen, so entlang von Wanderwegen, liege das Augenmerk besonders auf Bäumen, die nach dem geschulten Blick im Bestand gefährdet sind. Eventuell ist nach der Bestandsaufnahme im nächsten Schritt ein Kronenrückschnitt notwendig oder im Einzelfall die Fällung. Gerade auch im Bereich der Wanderwege müsse für Sicherheit gesorgt werden, erklärt Ulrich Stahlmann (63). Er ist seit 2007 Geschäftsbereichsleiter Grünflächen und Straßenunterhaltung bei den SBO. Bei der Stadt hat er vor 31 Jahren begonnen. Ende Mai geht er in Ruhestand und arbeitet derzeit seinen Nachfolger Michael Trnobransky (48) ein.

Für den Kurpark gab es bereits teilweise ein Baumkataster

Als Beispiele für Flächenbestände nennt Stahlmann die Bereiche entlang von Hambkebach, Osterbach, Ziegenbach und Borstenbach, die Oeynhausener Schweiz und das Siel. Sibylle Michels: »Dem Kurpark kommt eine Sonderrolle zu. Er hat eine Einzelbaum-Aufnahme.« Dort sei der Bestand erfasst. Stahlmann: »Für ihn gab es teils schon ein Kataster, Wir haben es nachkartiert. Die Basisdaten wurden aber komplett neu erhoben.« Die Expertin: »Die Standorte und die Baumarten waren bekannt. Alles andere ist neu vermessen worden.« Im Kurpark stehen etwa 1200 Bäume.

Zu den Stammdaten eines Baumes zählen neben Art, Standort und Nummer auch Höhe und Umfang. Michels: »Zudem gibt es die Beurteilung zum Gesundheitszustand, die Bewertungsdaten.« Die Daten sind Grundlage für das weitere Handeln der SBO, bis hin zur Baumfällung, weil er eine Gefährdung darstellt. Das genaue Alter der Bäume ist nicht Bestandteil des Katasters. »Sie werden zu Entwicklungsphasen zugeordnet«, sagt sie. Es sind die Jugend-, die Reife- und die Alterungsphase.

Bäume haben »Hausbesuche« und »Patienten-Akten«

Dass bei ihrer Arbeit mitunter das Vokabular aus dem medizinischen Bereich Einzug hält, bestätigt die 47-Jährige. So bezeichnet sie die Kontrolle eines Baumes, der Auffälligkeiten gezeigt hat, im Zeitraum von sechs bis neun Monaten nach der letzten Sichtung als »Hausbesuch«. Die entsprechenden Bewertungsdaten finden sich in Form einer »Patienten-Akte« im Kataster wieder, digital aufbereitet. Sibylle Michels: »Dabei hat es Priorität, einen Baum zu erhalten.« Stahlmann: »Die Baumpflege ist zentraler Bestandteil unserer Arbeit.« Zudem gebe es die planerische Ebene, zum Beispiel mit der Frage, wo es Sinn mache, Bäume neu zu pflanzen. Stahlmann: »An der Bahnhofstraße ist der Bestand beispielsweise eher schlecht. Man müsste sich überlegen, welche Arten man dort einmal setzen kann.« Nur ein bis zwei Prozent des Baumbestandes haben laut Michels Vermerke zu Auffälligkeiten, die eine engmaschigere Kontrolle nach sich ziehen. Stahlmann: »Entscheidendes Kriterium ist die Verkehrssicherungspflicht, die zu erfüllen ist.« »Uns ist wichtig, dass die Kon­trolle von einem externen Experten erfolgt, ähnlich wie bei Kinderspielplätzen«, erklärt er weiter. Das verhindere, dass SBO-Mitarbeiter, wenn sie die Kontrollen machen würden, »sich auch um die Abarbeitung der Probleme kümmern.« Dies bedürfe einer sauberen Trennung.

Plan hält fest, welche Bäume wann zu kontrollieren sind

Das Kataster wird kein statisches Werk sein. Anfang des Jahres macht Michels jeweils einen Plan, welche Bäume wann zu kontrollieren sind, von 2020 an auf der Grundlage des vollständigen Katasters. 2019 will sie nach Plan beispielsweise im November 1280 Bäume, im Dezember 38 kontrollieren. Zwei Wochen pro Monat ist sie im Mühlenkreis im Einsatz. Für 2020 kalkuliert sie bei der Nachkontrolle in Bad Oeynhausen mit 6000 bis 8000 Bäumen. Dabei werden auch Stammdaten angepasst. Dies bewältigen sie und ihr Team, bestehend aus drei Personen. Auch ein Schnitt bei einem jüngeren Baum kann Ergebnis einer Kontrolle sein.

Immer wieder trifft sie auch auf Bürger, die nachfragen, wenn Sie Bäume anschaut. Von »vereinzelten Fällen mit Kritik, wo man keine Gesprächsbasis findet«, abgesehen, schätzt sie den Austausch, ihre Arbeit, den Zustand des Baumes und notwendige Maßnahmen erklären zu können. Sibylle Michels: »Auch als Baumfee bin ich schon bezeichnet worden.«