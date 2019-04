Die Goldenen 1920er Jahre – waren sie auch in Bad Oeynhausen zu spüren?

Cornelia Lindhorst-Braun: Natürlich waren es hauptsächlich die großen Städte wie Berlin, die typisch für diese Zeit waren. In einem Badeort wie Bad Oeynhausen war das etwas anders. Aber, das muss man hinzufügen: Bad Oeynhausen hat sich ja als Weltbad verstanden und wollte zeigen, dass man hier etwas bieten kann.

Was macht diese Zeit aus heutiger Sicht so spannend?

Stefanie Hillebrand: Das war eine Zeit voller Gegensätze: Versorgungsängste, wirtschaftliche Not, wirtschaftlicher Boom, politische Zerrissenheit zwischen Links und Rechts, beginnender Patriotismus, Nationalismus. Und gleichzeitig gab es eine Vergnügungssucht nach dem Ersten Weltkrieg, nach den entbehrungsreichen Jahren und den Wunsch, sich unterhalten zu lassen, zu konsumieren. Es war eine spannende Zeit mit viel Optimismus. Allerdings dauerten diese Goldenen Jahre, wenn man sie überhaupt so nennen kann, bis 1929 auch nur fünf Jahre an.

Wie machte Bad Oeynhausen auf sich aufmerksam?

Lindhorst-Braun: Man gründete eine Marketinginitiative, die sogenannte »WERBE«. Auch der Slogan »Stadt ohne Stufen« entstand etwa um 1926. Es gab Radiovorträge, weil auch das Radio ganz neu war. Dazu ging ein Zeppelin auf Reisen, der für »Bad Oeynhausen – Thermalbad« warb. Man hat Filme gedreht, die bei der Schiffsfahrt von Bremerhaven nach Amerika und sogar in den USA gezeigt wurden, so berichtete man in der Zeitung. Und es gab ein Oeynhausener Thermalbier und ein Thermalbrot. Kino war damals auch aktuell. Zwischen 1925 und 1927 wurden die Kurlichtspiele in der Klosterstraße umgebaut, die Salinenlichtspiele neu eröffnet. Und es gab das Theater – mit dem damals noch unbekannten Schauspieler: Theo Lingen. Es gab viele Konzerte und für die Winterkur wurde die Vortragsvereinigung ins Leben gerufen. Also, hier war schon viel los.

Klingt professionell ...

Hillebrand: ... ja, und eine richtig gute Werbestrategie war übrigens der Slogan »Parole Hozo« von Monroe und Molly: Der war eingängig, die Aufmachung mit den schwarzen Buchstaben und Umrandung war modern – und tauchte in der Zeitung damals immer an derselben Stelle auf.

Was tat sich gesellschaftlich?

Hillebrand: Die erste Demokratie entstand. Das bedeutete Freiheit, freies Leben, die Freiheit der Kunst. Das alles war ja nicht selbstverständlich vorher. Die Kunst konnte sich plötzlich entfalten, man schlug regelrecht Purzelbäume. Jazz gehörte ebenso zu den 1920ern wie die neue Mode, eine Begeisterung für Technik und Massenmedien. Die neuen Freiheiten wurden ausgelebt, auch wenn es hier in Bad Oeynhausen sicher nicht so frivol zuging wie in Berlin.

Hier gab es aber doch das Varieté?

Lindhorst-Braun: Auch wenn es das Varieté in Bad Oeynhausen gab, war das im Vergleich doch konservativer. Zu sehen gab es in Theater und Kino zum Beispiel eher das Schwarzwaldmädel und das Weiße Rössel.

Und was tat sich abgesehen von kulturellen Angeboten?

Hillebrand: Die Konjunktur boomte. Bad Oeynhausen war in Aufbruchstimmung, investierte in seine Infrastruktur: umfangreiche Straßenbefestigungen, Siedlungsbau. Mobilität wurde in den 1920ern zum Thema. Die Menschen begannen zu reisen, waren zunehmend auch mit dem eigenen Automobil unterwegs. Bad Oeynhausen war aber auch mit seinen beiden Eisenbahnverbindungen verkehrstechnisch gut zu erreichen. Das Stadtgebiet reichte nicht mehr aus für das aufstrebende Bad. 1926 wurde die angrenzende Gemeinde Niederbecksen eingemeindet.

Und was wurde konkret gebaut?

Hillebrand: Bad Oeynhausen hatte sich immer mehr zum sogenannten Trinkbad entwickelt. Und da bot es sich an, eine repräsentative Trinkhalle, die heutige Wandelhalle, zu bauen. Die alte Wandelbahn war im gleichen Jahr 1926 abgerissen worden.

Und in anderen Bereichen, zum Beispiel im Sport?

Hillebrand: Etliche Sportvereine gründeten sich, zum Beispiel der Oeynhausener Tennisclub. Sportwettkämpfe wurden zu Massenveranstaltungen. Es gab bedeutende Boxkämpfe in jener Zeit, wie 1924 im Rahmen einer Sportwoche mit tausenden Zuschauern – und weiteren tausenden Zaungästen.

Goldene Jahre – war es in Bad Oeynhausen eigentlich auch mondän?

Lindhorst-Braun: Ob es wirklich mondän war, kann ich nicht sagen. Aber es gab einen gewissen Flair in Bad Oeynhausen. Hier war wirklich immer was los, nicht zuletzt mit den Vorstellungen von Monroe und Molly. Interessant ist auch, dass die Oberen der Stadt das immer gerne mitgemacht haben. Zum Beispiel bei der Neueröffnung des Kinos war jeder dabei, der Rang und Namen hatte. Das Kulturleben gehörte dazu.

Man trug Frack und Ballkleider?

Lindhorst-Braun: Also, man machte sich auch hier fein für Abendveranstaltungen. Es war aber auch etwas Anderes: Die Frauen schnitten sich plötzlich die Haare ab, der Bubikopf kam. Richtig hieß der übrigens Bubenkopf, wie in der Werbung von damals zu lesen ist. Die Röcke wurden kürzer. Frauen trugen kein Korsett mehr. Das war schon eine Umwälzung. Und die Oeynhausener haben das sicherlich so mitgemacht.

Wie hob sich Bad Oeynhausen im Vergleich zum Umland ab?

Lindhorst-Braun: Die Leute kamen auch aus dem Ausland, vor allem aus den Niederlanden. In dieser Hinsicht war das nahegelegene Bad Salzuflen keine Konkurrenz.