Von Lydia Böhne

Über das Internet ist Yves Laufer, Leiter der Motorradstaffel der JUH, auf »Valle« und sein spannendes Vorhaben aufmerksam geworden. »Ich habe ihn angeschrieben und gefragt, ob er schon einmal über den Bereich Erste Hilfe nachgedacht hat«, sagt Yves Laufer. Tatsächlich war das für »Valle« bis dato noch gar kein Thema. Um ihn auf mögliche Unglücksfälle während der Reise vorzubereiten, hat Yves Laufer ihn zu einem zweitägigen Workshop, speziell für Motorradfahrer, nach Bad Oeynhausen eingeladen. »Besprochen und geprobt werden das Sichern der Unfallstelle, die Helmabnahme, die stabile Seitenlage, die Wiederbelebung und das Versorgen eigener Verletzungen, falls ihm am anderen Ende der Welt einmal niemand zur Hilfe eilen kann«, erläutert Yves Laufer.

Ausfahrt durch das Wiehengebirge: mit Praxistest

Um das Erlernte direkt anzuwenden, hat die JUH eine gemeinsame Ausfahrt durch das Wiehengebirge mit mehreren nachgestellten Unfallszenarien gespickt. In Wulferdingsen trifft »Valle« auf zwei Verletzte, um die er sich kümmern muss. Es gilt eine offene Unterschenkelfraktur und eine stark blutende Wunde zu versorgen. »Mit so einem Unfall kann er jederzeit konfrontiert werden«, kommentiert Yves Laufer das Szenario. Besonders anfällig sind Motorradfahrer laut des Experten beispielsweise für Rückenverletzungen und Brüche. Eine eigene Erfahrung musste »Valle« bei einem schweren Unfall in der Mongolei machen. Zwei Wochen lag er dort im Krankenhaus. »Trotz meines eigenen Unfalls habe ich vor Notfällen keine Angst, aber durchaus Respekt«, sagt der 34-Jährige. Die praktische Anwendung in Form von Fallbeispielen habe ihm Sicherheit gegeben und Berührungsängste genommen.

Mit hilfreichem Equipment ausgestattet

Die JUH hat den Weltreisenden auch mit hilfreichem Equipment wie Mullbinden oder Desinfektionsmittel ausgestattet. Das Rundumpaket ist auf das Platzproblem des 34-Jährigen ausgerichtet, denn den meisten Raum auf seiner Maschine nimmt die technische Ausstattung ein. Sieben Kamerasysteme und Drohnen sollen seine Reise dokumentieren. »Es geht mir darum, andere Kulturen kennenzulernen und Momente einzufangen«, sagt »Valle«. Daran möchte er seine Community Teil haben lassen. Damit auch andere Interessierte einen Mehrwert von dem Erste-Hilfe-Kurs haben, hat »Valle« auch hier die Kamera mitlaufen lassen. Bis der Beitrag veröffentlicht wird, kann es aufgrund der aufwendigen Bearbeitung noch etwas dauern.

Erlebtes teilt »Valle« im Stil eines Tagebuchs unter dem Stichwort »Valle on Tour – Around the World« auf Instagram, Facebook, seinem YouTube-Kanal oder seiner Homepage unter der Adresse www.valleontour.com

Rund um die Weltreise

Valentin Müller hat seinen Job als Automobilverkäufer gekündigt, seine Sachen verkauft und erfüllt sich von diesem Jahr an seinen Lebenstraum: eine mehrjährige Weltreise mit dem Motorrad, einem Sonderumbau einer Reiseenduro BMW R 1250 GS namens »Uschi«. Offizieller Auftakt war am 31. März. Bis Juni wird er zunächst alle 16 Bundesländer bereisen. Sein erstes ausländisches Reiseziel ist Island. »Ich bin nicht der typische Weltreisende. Es ist alles relativ ungeplant«, sagt der 34-Jährige. Während seiner inländischen Etappen wird er von 16 Privatpersonen jeweils vier Tage lang beherbergt, die sich im Vorfeld bewerben konnten. Sie zeigen dem Reisenden ihr Bundesland auf dem Motorrad und unterstützen ihn mit einem obligatorischen Beitrag von minimal einem oder maximal 20 Euro. »50 Prozent davon werde ich während der Reise an soziale Projekte spenden«, sagt Valentin Müller.

Im Winter wird der 34-Jährige eine Reise-Pause von etwa vier Monaten einlegen. In dieser Zeit möchte er Reise-Motivationsvorträge halten und andere Menschen zum Reisen animieren. Außerdem ist er Veranstalter für geführte Motorradreisen, Events und Workshops.