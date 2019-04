Eine Szene aus der Aufführung: Der Besuch auf dem Anwesem ihrer verstorbenen Stiefmutter bringt Ludmilla Stroganoff (Franziska Sieker) an ihre Grenzen. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Foto: Lydia Böhne

Erfolgsgarant der Komödie von Andreas Wening sind die scharfzüngigen Dialoge und die bissigen Gemeinheiten, mit denen sich die Anwärter auf das Erbe der verstorbenen Miss Sophie im Kampf um das Vermögen attackieren. Als erste Gäste der Testamentsverlesung unter der Leitung von Dr. Harry Ross (Dennis Rosemeier) treffen die einstige Operettendiva Ludmilla Stroganoff und ihre Assistentin Gundula von Knorpsheim ein. Ein Duo, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Mit affektierten Gesten mimt Franziska Sieker die selbstbewusste Sängerin mit Hang zum Schnaps und jungen Liebhabern. Konträr dazu spielt Hella Witscher ihre Assistentin mit aufgemalter Monobraue. Dass Gundula sich nicht für Liebhaber interessiert kann Ludmilla nicht unkommentiert lassen: »Das einzig Männliche in ihrem Leben ist ihr Damenbart«, lästert sie. »Wenn Sie auf der Bühne mit ihrem Gejaule anfangen, übersäuern die Batterien der Hörgeräte Ihres Publikums und sie schalten sich aus«, schießt Gundula zurück. Das Publikum reagiert auf die verbalen Giftpfeile amüsiert und spendet immer wieder reichlich Zwischenapplaus.

Zwei schlagfertige Diven treffen aufeinander

Dass Ludmilla Stroganoff gleich drei weitere potenzielle Erben das Vermögen ihrer Stiefmutter streitig machen wollen, passt der Sängerin überhaupt nicht. Als Modemacher Siegfried Roy Toby (Marcus Gust) ankommt, treffen zwei schlagfertige Diven aufeinander. »Ich bin Stylinginfluenzer«, sagt der Mann in der pinken Plüschjacke stolz. »Ist das ansteckend?«, entgegnet Gundula trocken. Auch das Eintreffen von Gilla Winterbottom (Stefanie Sieker) und ihrem Gatten wird missbilligt. Der gewagte Look inklusive roter Lackstiefel, weitem Ausschnitt und Netzstrumpfhose ist eine willkommene Zielscheibe für Lästereien.

Für die nötige Spannung sorgen kryptische Kommentare der unfreundlichen Hausköchin (Claudia Gamon): »Männer leben in diesem Haus gefährlich«. Als dann noch ein Mord passiert, tauchen die potenziellen Erben immer weiter in die Vergangenheit ihrer verstorbenen Verwandten ein und erfahren dunkle Familiengeheimnisse.

Anspielung auf den Kurzfilm »Dinner for one«

Neben der unterhaltsamen Geschichte sind es auch die kleinen Gimmicks, die die Laienschauspieler als Anspielungen auf den Kurzfilm »Dinner for one« in ihr Schauspiel eingebaut haben. Zwar ist das ausgelegte Tigerfell auf dem Boden etwas kleiner als im Schwarz-Weiß-Film von 1963, trotzdem muss sich das Publikum immer wieder das Lachen verkneifen, sobald eine der Figuren über den Tigerkopf stolpert. In beeindruckender Eigenregie ist den acht Lokalmatadoren erneut eine äußerst unterhaltsame Bühnenproduktion gelungen.