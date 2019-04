In Bad Oeynhausen ist die Feuerwehr am Montagabend wegen eines Gasalarms ausgerückt. Foto: Tim Borcherding

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen. (WB). Zu einem Einsatz in der Südstadt ist die Feuerwehr Bad Oeynhausen am Montagabend gegen 21.50 Uhr gerufen worden. Ein Anwohner hatte zuvor telefonisch Gasgeruch im Bereich Schulstraße, Ecke Triftenstraße gemeldet.

Einsatzkräfte finden kein Gasleck

Parallel wurde der Energieversorger Westfalica informiert. Mitarbeiter des Unternehmens kamen ebenfalls zum Einsatzort, um den Sachverhalt zu prüfen. Anwohner wurden zunächst angwiesen, die Fenster geschlossen zu halten.

Ein Gasleck fanden die Feuerwehrleute unter Einsatzleitung von Andreas Zuhl zunächst nicht. »Wir konnten die Vermutung des Anrufers nicht bestätigen. Bis jetzt ist nichts festzustellen«, sagte Stefan Meier, Leiter der Feuerwehr Bad Oeynhausen.

Warten auf Informationen vom Versorger

Mit Absperrmaßnahmen sicherte die Feuerwehr den Bereich an der Schulstraße sowie an der Kreuzung Triftenstraße und Westerfeldstraße größräumig ab. »Wir müssen jetzt abwarten, was der Gasversorger sagt«, sagte Stefan Meier.