Im Rückblick: Am 17. Oktober 2017 rückt die Feuerwehr nachts zu einem Einsatz nahe der Nordbahnlinie aus: Mit einem C-Rohr gehen hier Feuerwehrmänner gegen den Brand im ersten Ober- und im Dachgeschoss der leer stehenden Villa vor Foto: Finn Heitland/Archiv

Von Bernd Bexte

Leer stehende Häuser hätten sie schon immer interessiert, sagte die Mitangeklagte, die weiterhin in einer Einrichtung des Wittekindshofes lebt, gestern vor Gericht. Deshalb hatte sie mit ihrem Bekannten – sie hatten sich im Wittekindshof kennengelernt – im Oktober 2017 ein verwaistes Haus an der Mindener Straße aufgesucht. Dort legten sie Feuer, angeblich um gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. An dem Haus, das später abgerissen werden sollte, entstand erheblicher Schaden.

Sechs Monate Haft auf Bewährung

Die beiden mussten sich gestern vor dem Herforder Schöffengericht wegen Brandstiftung verantworten. Sie wurden zu jeweils sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Aufgrund ihrer geistigen Einschränkung und weil sie bei der Tat unter erheblichem Alkohol- und Tabletteneinfluss standen, billigte ihnen das Gericht unter Vorsitz von Richterin Alea Blöbaum eine eingeschränkte Schuldfähigkeit zu.

Die beiden Täter waren damals durch ein bereits zerstörtes Fenster in die noch möblierte Villa im rückwärtigen Bereich zwischen dem ehemaligen Autohaus Fuhrken und der Nordbahn eingedrungen. Sie sollen sich dort schon den zweiten Tag aufgehalten haben, als sie im Obergeschoss im Haus gefundene Kleidung und andere brennbare Sachen auf einem Sofa aufhäuften und anzündeten.

Zuvor Alkohol und Tabletten konsumiert

Zuvor hatten beide erhebliche Mengen Alkohol und Tabletten konsumiert. »Dann wollten wir gemeinsam sterben«, sagte die Angeklagte vor Gericht, die ebenso wie ihr Komplize unter gesetzlicher Betreuung steht. Sie leidet unter anderem unter dem Asperger-Syndrom, hatte mehrfach Depressionen und ist emotional instabil.

Als sich das Feuer ausbreitete, hätten beide aber Angst bekommen und der 28-Jährige habe die Tür eingetreten, von der sie zuvor die Klinke entfernt hatten, um sich selbst den Rückweg zu versperren. Dann seien sie davon gelaufen. Die junge Frau habe sich anschließend einer Betreuerin des Wittekindshofes offenbart, kurze Zeit später griff die Polizei das Duo auf.

Suizid-Idee sei von der Mitangeklagten gekommen

Die Suizid-Idee sei von der Mitangeklagten gekommen, erklärte der 28-Jährige, der mittlerweile bei seinem Vater in Rheda-Wiedenbrück lebt und von seiner Schwester betreut wird. Für ihn habe nach dem Vorfall eine Leidenszeit im Wittekindshof begonnen, sagte sein Anwalt Martin Rother aus Gütersloh. »Er wurde etwa elf Monate unter Zimmerverschluss gehalten.« Der junge Mann, der seit der Geburt geistig eingeschränkt ist und bereits mehrfach aus dem Wittekindshof ausgebüxt war, lebe seit 20 Jahren in Heimen. Nach dem Brand sei er dann regelrecht isoliert worden. »Wenn er auf die Toilette wollte, musste er klopfen, um rausgelassen zu werden.« Erst ein richterlicher Beschluss habe die Zwangsmaßnahmen beendet.

Die Schwester und gesetzliche Betreuerin des Mannes hat Anfang des Jahres Strafanzeige gegen einen Verantwortlichen des Wittekindshofes gestellt. Das bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft Bielefeld. »Uns liegt eine entsprechende Strafanzeige wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung vor«, erklärt Staatsanwalt Udo Vennewald. Zum Stand der Ermittlungen konnte er allerdings keine Angaben machen.

Der Wittekindshof wollte sich zum laufenden Verfahren nicht äußern. Der Mann sei zuletzt in der heilpädagogischen Intensivbetreuung untergebracht gewesen. Sie ist Menschen mit »herausforderndem Verhalten« vorbehalten.