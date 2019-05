Das Bauvorhaben der Lebensraum GmbH in dieser Form an der Straße »Zum Flachsland« ist vom Haupt- und Finanzausschuss abgelehnt worden. Grafik: Henning Bökamp/Lebensraum GmbH.

Von Sonja Gruhn

Allerdings soll laut Beschluss eine Bebauung des Grundstücks für Wohnzwecke weiterhin unterstützt werden. Diese sollte dann in einer weniger verdichteten Form erfolgen, die der Bestandsbebauung angepasst wird.

Bereits im Vorfeld hatte es mit dem Geschäftsführer der Lebensraum GmbH, dem Architekten Henning Bökamp, ein Gespräch gegeben, wie Baudezernent Ulrich Niemeyer mitteilte. Demnach könne sich der Vorhabenträger tendenziell keine andere Bebauung vorstellen. Dazu habe er den Planungsaufwand und bei einer Einzelbebauung die erhöhten Aufwendungen angeführt. Allerdings habe sich mittlerweile auch ein weiterer Interessent für die Bebauung des Geländes gemeldet.

Von den Anwohnern war das Vorhaben massiv kritisiert worden . Die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses hatten sich vor ihrer Sitzung am 4. April deshalb noch einmal bei einem Ortstermin die Gegebenheiten angeschaut. Da es anschließend aber keine Zwei-Drittel-Mehrheit für das Vorhaben gegeben hatte, war die Angelegenheit an den Hauptausschuss verwiesen worden.

Deutliche Mehrheit

Der nun beschlossene Kompromissvorschlag, eine Wohnbebauung zwar zuzulassen, aber nicht in der Form, wie es das Lebensraum-Konzept vorsieht, war auf Antrag der SPD zustande gekommen. Die CDU habe diesem Kompromissvorschlag zugestimmt, weil es wichtig sei, Häuser in die Umgebung einzupassen, sagte Matthias Held. Fraktionskollege Horst Martin Büttner betonte, dass die CDU diesen Beschluss sehr begrüße.

Gegen Riegelgebäude und für Einfamilienhäuser entschied sich Hermann Ottensmeier (LBA) ebenso wie Silke Glander-Wehmeier (Grüne): »Für ein solches Großprojekt ist das Gelände nicht geeignet.« Lediglich Ulrich Adler (Die Linke) sprach sich entschieden gegen Einfamilienhäuser in dem Wohngebiet aus. »Es wäre eine gute Chance für bezahlbaren Wohnraum gewesen«, meinte er.

Architekt ist verärgert

Inzwischen hat Architekt Henning Bökamp zu dem Beschluss Stellung genommen. Wie sehr er über die Absage verärgert ist, macht er deutlich: »Bevor es zu einem Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren kommen konnte, wurde gegen das Projekt massiv interveniert«, meint Bökamp. Er wirft der LBA falsche Aussagen zur Art der Bebauung, sowie zu deren Höhe vor.

»Mit Hilfe williger Anwohner, wohl teilweise fehlgeleitet durch die politische Agitation, aber auch durch eigene individuelle Ansprüche, macht es den Anschein, als ob Kommunalpolitiker hinsichtlich ihrer Wiederwahl in 2020 persönlich unter Druck gesetzt wurden«, stellt Bökamp fest.

Dies alles passiere trotz umfänglicher, von der Lebensraum GmbH erarbeiteter und bereitgestellter Unterlagen, die für jeden öffentlich zugänglich und in den Druckvorlagen der Verwaltung einsehbar waren. Den Beschluss, dass eine offene, zweigeschossige Bebauung und keine geschlossene Bebauung wünschenswert ist, habe er zur Kenntnis genommen.

»Aus persönlicher und fachtechnischer Sicht ist der Beschluss keine Lösung für eine mögliche Bebauung für einen bezahlbaren Wohnraum im Geschosswohnungsbau«, sagt Bökamp. Aus diesem Grund sei die Entscheidung gefallen, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, was er der Verwaltung in einem persönlichen Gespräch erläutert und mitgeteilt habe. Zudem betont er, dass es keine Forderung an die Stadt gab und gebe, der Lebensraum GmbH ein anderes Grundstück zur Verfügung zu stellen.

»Demokratischer Diskurs«

Auch gebe es keinen Grund, ihn persönlich in das Licht einer »beleidigten Leberwurst« zu stellen, wie die LBA dies im Internet getan habe. Die Art und Weise des »demokratischen Diskurses« sei mehr als bedenkenswert. Aus seiner Sicht sei in dieser Sache oft und wiederholt polemisch, polarisierend, persönlich und bewusst falsch diskutiert worden.

Die Lebensraum GmbH und sein Team würden weiter an Lösungen für Löhne und Gohfeld arbeiten, attraktiven, nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dabei bestehe der Wunsch, in Zukunft ein anderes Miteinander in der Kommunikation zu schaffen, an gemeinsamen Lösungen und am notwendigem Bedarf zu arbeiten sowie »persönliche Äußerungen bis hin zu Diffamierungen, auch über die LBA, zu unterlassen«, die »weit über das erträgliche Maß und politische Mittel der freien Meinungsäußerungen reichen und in der Sache nicht helfen«.