Das Staatsbad-Orchester unter der Leitung von Denise Gruber bettet den wissenschaftlichen Vortrag Christian Barnbecks zum Thema »Preußens Sehnsucht – Bad Oeynhausen und die europäische Antike« am Sonntag in der Wandelhalle musikalisch ein. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Nach welchen architektonischen Vorbildern ist eigentlich das Badehaus I gebaut worden? Und vor allem: Wieso haben sich die Baumeister von Gebäuden, Tempeln oder Landvillen aus einer längst vergangenen Zeit inspirieren lassen? Fragen, denen Historiker Christian Barnbeck am Sonntag im Vortrag »Preußens Sehnsucht – Bad Oeynhausen und die europäische Antike« in der Wandelhalle nachgegangen ist.

Mit einem so großen Andrang hatten die Organisatoren des Vortrags um Staatsbad-Geschäftsführer Peter Adler und Stadtführer Christian Barnbeck wohl nicht gerechnet. Schnell waren alle vorhandenen Stühle belegt. Weitere Besucher ließen sich auf dem Boden nieder oder suchten sich einen Stehplatz, so dass mehr als 100 Besucher den Veranstaltungsraum füllten. Für eine historische Atmosphäre sorgten Lustwandlerinnen in Kostümierungen des 18. Jahrhunderts, die den Gästen immer wieder Solewasser reichten.

Staatsbad-Orchester sorgt für musikalischen Rahmen

Eingerahmt wurde der Vortrag von Beiträgen des Staatsbad-Orchesters unter der Leitung von Denise Gruber. Während des Eröffnungsspiels des Orchesters konnten die Besucher Thomas Streipert in der Rolle als römischer Schriftsteller Plinius der Jüngere beobachten, der etwa 40 nach Christus einen Brief formulierte, in dem er seine Landvilla thematisierte.

Was das für eine Rolle für Bad Oeynhausen spielt, erläuterte anschließend Christian Barnbeck. Bis heute sind zum Beispiel das Badehaus I an der Herforder Straße und der Trinkpavillon, die Mitte des 19. Jahrhunderts von der preußischen Monarchie in der Kurstadt unter der Regentschaft von Friedrich Wilhelm IV. realisiert wurden, mit der griechischen Antike und dem Einfluss römischer Architektur verknüpft. Aber: Wie kam es dazu?

Entwürfe orientieren sich an Architektur der Antike

»Was bedeutet zunächst einmal das Wort Sehnsucht? Es trägt etwas Schweres, Sentimentales mit sich und ist subjektiv geprägt, denn jeder sehnt sich nach etwas anderem«, erläuterte Christian Barnbeck. Manchmal lasse sich jedoch beobachten, dass sich eine Kollektive Sehnsucht herausbildet, die gleichzeitig einen gesellschaftlichen Mangel zum Ausdruck bringt.

Dass der preußische Baumeister Karl Friedrich Schinkel sich bei seinen Entwürfen an der Architektur der Antike orientiert hat, lässt sich unter anderem mit der Zäsur des Dreißigjährigen Kriegs im 17. Jahrhundert erklären. Nach diesem Einschnitt bildete sich bei den Menschen ein Hang zur Vernunft und der Aufklärung heraus, der gleichzeitig eine Rückbesinnung zur als rein und als Ideal geltenden griechischen Antike war. Schinkel setzte diese Einflüsse in zahlreichen Bauten architektonisch um. Carl Ferdinand Busse nahm sich der Ideen seines Lehrers an und setzte sie bei seinem Bau des Badehauses I um.

Der Architekt war nie im antiken Griechenland

»Für die Front des Badehauses diente die Villa der griechischen Heldenfigur Diomedes als Vorbild«, sagte Christian Barnbeck. Anhand von Bildern erläuterte er den Besuchern seine Erkenntnisse. »Man muss sich vorstellen: Der Architekt war nie im antiken Griechenland. Er hat sich nur an Abbildungen orientieren können«, ergänzte der Historiker. Doch das Badehaus vereine in der Vielseitigkeit seiner Architektur auch römische Einflüsse. Der »H«-Grundriss des Badehauses sei beispielsweise an die Landvilla von Plinius dem Jüngeren angelehnt, die Kuppel des Eingangsbereiches hingegen an das Pantheon in Rom.

»Die Gebäude waren aber nicht die eigentliche Sehnsucht, sie waren nur die Antwort darauf«, ergänzte Christian Barnbeck. Die Menschen hätten sich zwar nach einer Konstante und dem Bewahren von Traditionen gesehnt, dennoch habe man nach Angaben des Stadtführers auch für die Offenheit und Neugier des Staates plädiert. »Vielleicht ist das auch heute noch unsere Sehnsucht«, überlegte der Historiker. Wir seien zwar nicht mit der Eisenbahn konfrontiert, müssten uns aber mit der fortschreitenden Digitalisierung auseinandersetzen.