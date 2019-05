Von Florian Weyand

Der nordrhein-westfälische Landtag hat den SPD-Politiker Ernst-Wilhelm Rahe am Donnerstag als neuen Abgeordneten verpflichtet. Der 60-Jährige aus Hüllhorst rückt für Guido van den Berg nach, der Anfang des Monats mit nur 44 Jahren nach langer Krankheit gestorben war. Der studierte Diplom-Sozialarbeiter Rahe gehörte dem Landtag in Düsseldorf bereits von 2012 bis 2017 an.

Daniela Beihl (FDP) aus Espelkamp zieht in den NRW-Landtag ein. Foto: FDP

Daniela Beihl aus Espelkamp wird nach der Europawahl für die Liberalen in den Landtag einziehen. Die 34-Jährige, die in Bielefeld unter anderem Politikwissenschaft studiert hat, ist derzeit Büroleiterin des Paderborner Abgeordneten Marc Lürbke.

Ab der kommenden Woche sitzt sie dann selbst im Parlament. Beihl rückt für den FDP-Abgeordneten Moritz Körner nach, der voraussichtlich in das Europaparlament einziehen wird. Bei den vergangenen Wahlen kandidierte sie bereits für die FDP, errang aber kein Direktmandat.