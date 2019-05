Von Claus Brand

Knackpunkt ist, dass nach Angaben des beauftragten Bauunternehmens noch fehlende Geländer und Leitplanken bestellt seien, aber erst in vier bis fünf Wochen geliefert würden. Installiert werden müssen sie an verschiedenen Stellen am Nord- beziehungsweise Südende der Brücke, an Böschungen. Darauf hat der Technische Beigeordnete Thomas Lüer hingewiesen. Nach einer ersten vorläufigen Abnahme der Baustelle am Dienstag, bei der noch zu beseitigende Mängel festgestellt worden seien, strebt Lüer eine frühzeitigere Aufhebung der Sperrung in Verbindung mit einer Tempo-30-Anordnung an, um so auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren zu können. Ziel sei dabei demnach, dass zu einem früheren Termin als in vier bis fünf Wochen alle Verkehrsteilnehmer den Baustellenbereich passieren können. Schon jetzt sei dies für Radfahrer und Fußgänger im Baustellenbereich, auch auf der neu asphaltieren Königstraße, möglich.

Massive Kritik aus der Politik

Von Seiten der Ausschuss-Mitglieder wurde zum Teil heftige Kritik an der neuerlichen Verzögerung bei dieser Baummaßnahme, und vor allem auch an der Tatsache der jetzt fehlenden Bauteile, geübt. Für eine längere Bauverzögerung hatte im Herbst des Vorjahres der Fund von altem Material aus dem Straßenbau in einem Teilbereich der Baustelle gesorgt. Bereits ausgehobenes Erdreich musste entsorgt werden, das noch im Boden befindliche konnte mit einem Vlies abgedeckt werden. Auch aus planerischer Sicht musste nachgesteuert werden. Ausschuss-Vorsitzender Kurt Nagel (CDU) hatte zur Einleitung der Beratung zu dem Punkt gesagt: »Ein weiterer Sachstandsbericht, hoffentlich zum letzen Mal.«

Den Stand der Dinge im Detail beschrieb Jan-Martin Müller, Bereichsleiter Infrastrukturmanagement: »Wir haben heute eine Zwischenabnahme zu den Fahrbahnen und Gehwegen durchgeführt. Es ist alles hergestellt.« Was noch fehlt, seien an einigen Stellen die Leitplanken und Geländer. Weitere Restarbeiten stünden ebenso aus. Es seien derzeit Baken für den Fahrzeugverkehr aufgestellt. In den nächsten Tage wolle man die Endabnahme und die endgültige Verkehrsfreigabe mit dem Unternehmen abstimmen. Ein genauer Termin der Freigabe für alle Verkehrsteilnehmer stehe aber noch nicht fest.

»Diese Baumaßnahme ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten«

Rainer Müller-Held (BBO) stellte die Frage, warum die fehlenden Materialien nicht längst zuvor bestellt worden seien. Manfred Kreylos (beratendes Mitglied im Ausschuss) fand drastische Worte mit Blick auf den Baustellenablauf: »Ich glaube, diese Baumaßnahme ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten.« Er stellte die Frage nach der Überwachung der Ausführung der Arbeiten durch das Unternehmen seitens der Stadt. Kreylos: »Ich verstehe nicht, was da läuft und gelaufen ist.« Helke Nolte-Ernsting (CDU) schloss sich seiner Bewertung an und ergänzte: »Ich hatte heute einen Termin in Rehme. Die Leute haben wirklich damit gerechnet, dass die Brücke zu Beginn der Woche freigegeben wird.« Die Enttäuschung sei groß. Der Technische Beigeordnete meinte daraufhin: »Durch die an der Böschung gesetzten Barrieren treffen wir mit der Firma die Vorbereitungen, dass wir nach der Vorabnahme die Brücke in Betrieb nehmen können, wenn die Mängel alle aufgenommen sind.« Dann bestehe auch die Möglichkeit, die Brücke bei Tempo 30 für den gesamten Verkehr freizugeben, schon vor der noch ausstehenden Lieferung und Montage der fehlenden Bauteile. Dieser Schritt werde in Zusammenarbeit mit der Baufirma nun angestrebt.