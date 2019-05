Die Rehmer Insel – rechts im Bild der Fähranleger – soll aufgewertet werden. Nach der politischen Sommerpause soll in die Sache Bewegung kommen. Foto: Raja Mukherjee/Archiv

Bad Oeynhausen (WB). Die Rehmer Insel, beliebter Treffpunkt Einheimischer für Freizeitaktivitäten, aber auch zentrale Anlaufstelle für Radtouristen auf dem dort verlaufenden Netz mit dem Weserradweg, soll aufgewertet und insgesamt attraktiver werden. Darüber bestand am Dienstag im Ausschuss für Stadtentwicklung über Fraktionsgrenzen hinweg große Einigkeit. Erneut angestoßen hatte die Debatte mit einem Antrag die CDU-Fraktion.

Eingangs der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt hatte Irmgard Pepping, wie berichtet, für die Stadtverwaltung zwei Varianten für eine Verbesserung der Situation, vor allem auch für Radfahrer, in diesem Abschnitt vorgestellt.

Nach einer Debatte mit dem Austausch zu Für und Wider von einigen Punkten der Varianten entschied sich der Ausschuss schließlich einstimmig, der Verwaltung grünes Licht zu geben, die beiden Entwürfe weiter auszuarbeiten und jeweils eine Kostenschätzung vorzunehmen. Zu diesem Prozess gehört auch, auf der Grundlage der vorgestellten Varianten alle für eine Umsetzung und mögliche Förderung notwendigen Gespräche zu führen. Einbezogen werden sollen dabei Genehmigungsbehörden, Fördergeldgeber, Eigentümer und Vereine. Über das Ergebnis soll die Verwaltung den Fachausschuss nach der politischen Sommerpause informieren. Bei seinen Ausführungen hatte der Technische Beigeordnete Thomas Lüer perspektivisch die zweite Variante als die aus seiner Sicht zukunftsgerichtetere eingestuft. Dabei verwies er auf den geplanten Radschnellweg.

Parkflächenbegrenzung und Beschilderung sollen verbessert werden

Beide Varianten nehmen sich beispielsweise der Problematik der Begrenzung der Parkplatzfläche zum Bereich für Radfahrer und Fußgänger hin an oder befassen sich mit dem Zustand der Beschilderung in diesem Bereich, der verbesserungswürdig sei, gerade auch in Sachen Hinweise auf die Innenstadt für Radtouristen.

Ein grundlegender Unterschied von Variante I und II liegt in der Führung des Radverkehrs. Variante II umfasst in diesem Punkt eine räumliche Trennung der Trassen des Rad- und Gehweges von der Rehmer Insel bis zum Werre-Weser-Kuss. Der jetzige Radweg soll dann von Fußgängern genutzt werden. Der Radweg soll westlich entlang der vorhandenen Baumreihe mit einer Breite von drei Metern verlaufen. Bei Variante I ist vorgesehen, die derzeitige Fahrbahn und Gehwegtrasse um etwa 1,50 bis zwei Meter auf eine mittlere Gesamtbreite von mindestens etwa vier Metern zu verbreitern.

Im Rahmen der Debatte hatte Andreas Edler (Grüne) aus seinen Erfahrungen als Radfahrer mit Blick auf eine Trennung der Wegführung von Fußgängern und Radfahrern, wie in Variante II, vorgesehen, verwiesen. Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrer würden damit meist nicht grundsätzlich gelöst, weil beide Gruppen auch bei einer räumlichen Trennung beide Wegeverbindungen nutzen würden.