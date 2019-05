Von Gabriela Peschke

»Als Steuerfrau navigiere ich durch so manchen Seegang, und viele Wogen muss ich glätten«, beschrieb Stefanie Kruse ihre Arbeit für das Ronald-McDonald-Haus. Mehr als 200 Familien von herzkranken Kindern beherbergt das Zuhause auf Zeit pro Jahr. »Wir können deren Schicksal nicht ändern, genauso wie wir den Wind nicht ändern können. Aber wir können helfen, die Segel neu zu setzen und den Familien in der stürmischen Zeit eine geschützte Bucht sein«, meinte Stefanie Kruse. Mit diesem Vergleich verwies sie zugleich auf die Notwendigkeit der dauerhaften Unterstützung: »Denken Sie daran: Zum Helfen braucht es nicht viel, nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel.«

»Alle Mitarbeiter haben einen sehr guten Job gemacht«

Der Dank der Hausleiterin galt an diesem Abend nicht nur ihrer »Mannschaft an Bord«, sondern auch den insgesamt 30 ehrenamtlichen Helfern. Sehr verbunden zeigte sich Stefanie Kruse auch allen Freunden und Förderern sowie den Sponsoren: »Ohne Sie alle an Bord könnten wir keine Fahrt aufnehmen«, betonte sie.

Adrian Köstler vom Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung aus München und »Flottenkapitän« von 22 Elternhäusern würdigte in seiner Ansprache ebenfalls die Leistung des Bad Oeynhausener Teams. »2001 gegründet, wird dieses Ronald-McDonald-Haus nun volljährig. Und alle Mitarbeiter haben einen sehr guten Job gemacht«, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Für die weitere Arbeit des Elternhauses wurde vom Förderverein des Herzzentrums ein Scheck in Höhe von 5000 Euro überreicht. Hans-Jürgen Nolting und Bernhard Silaschi übergaben ihn an Stefanie Kruse. Das gab ihr Gelegenheit, sich stellvertretend für die vielen Benefiz-Aktionen zugunsten des Elternhauses zu bedanken. Symbolisch mit einem »Ausblick durch ein Fernrohr« verwies Kruse unter anderem auf die zwölfte Matinee der Herzen, die am 20. Oktober im GOP-Kaiserpalais stattfinden wird. Zum Abschluss zitierte Schirmherr Ludger Burmann aus dem »Logbuch« des Elternhauses. Hier hatten Eltern ihre Dankbarkeit im Gästebuch zum Ausdruck gebracht: »Es tat gut, in einem sicheren Hafen mit netten Menschen einzuziehen« – so hatte zum Beispiel eine Familie am Ende des Aufenthalts geschrieben.