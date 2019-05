Roland Nachtigäller (links, Direktor des Museums Marta in Herford) hat den Berliner Künstler Erik Schmidt für eine Ausstellung im HDZ gewinnen können. Die Ausstellung unter dem Titel »Folge den Markierungen« wird an diesem Donnerstag eröffnet. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Fotografisch fängt der Berliner Künstler Erik Schmidt Situationen und Stimmungen ein. Mit Ölfarben übersetzt er das Gesehene in die Malerei oder spielt mit der Kombination von künstlerischen Texturen direkt auf Fotos oder Zeitungen. Von Donnerstag an sind seine Werke im Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) zu sehen.

Die Ausstellung von Erik Schmidt ist der Auftakt einer längerfristig geplanten Zusammenarbeit zwischen dem HDZ und dem Museum Marta in Herford. »Wir möchten die regionale Vernetzung ausbauen«, erläutert Roland Nachtigäller, Direktor des Marta Herford und zugleich Kurator für die Ausstellung von Erik Schmidt im Herz- und Diabeteszentrum. Ein Zusammenschluss, der die Öffentlichkeitsarbeit des Museums vorantreibt und dem Kunst- und Kulturforum des HDZ herausragende Künstler für weitere Ausstellungen vermitteln soll.

Mit Erik Schmidt ist es Roland Nachtigäller gelungen, einen international tätigen Künstler gewinnen zu können, der ohne die Anfrage und den Kontakt vermutlich nie in einer Klinik in der Nähe seiner Heimatstadt Herford ausgestellt hätte. Inzwischen lebt Erik Schmidt in Berlin. Das Leben in seiner Wahlheimat hat er in mehreren Serien künstlerisch festgehalten. Eins dieser Bilder zeigt die neuen Architekturen und die Verdichtung in der Innenstadt. Den Trubel am Alexanderplatz hat der Künstler aus der abgeschrägten Vogelperspektive dargestellt. »Man muss hoch, um noch Raum zu gewinnen«, erläutert Erik Schmidt.

Ausstellung im HDZ ist noch bis September zu sehen

32 Bilder in verschiedenen Formaten werden bis zum 2. September zu sehen sein. Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Donnerstag um 15.30 Uhr. Die farbenfrohen Berlin-Bilder sind frisch entstanden, die Serie befindet sich, erklärte der Künstler, noch im Prozess. Es handelt sich um Malerei auf Fotografie. Das Entstehungsdatum anderer Bilder, die Sequenzen aus einem Aufenthalt in Israel, Tokio oder New York zeigen, liegen weiter zurück. In Tokio beispielsweise hat Erik Schmidt sich von der Verkabelung der Straßenmasten inspirieren lassen. Während die Berlin-Bilder den Blick auf die Stadt zeigen, hat der Künstler sich hier für einen Perspektivwechsel entschieden. Der Betrachter schaut zum Himmel und den vielen Kabeln über den Köpfen der Passanten auf. »Dabei ging es um die Elektrifizierung«, ergänzt Erik Schmidt.

Die Geschichte hinter seinen Bildern können Interessierte in einem Katalog nachlesen, der parallel zur Ausstellung erscheint. »Es sind meine Fotos, ich war da und habe diesen Moment erlebt, es sind keine Ausschnitte aus Zeitungen«, erläutert Erik Schmidt. Ein Werk zeigt zum Beispiel die Demonstrationen und Besetzungen der Occupy-Bewegung in New York im Jahr 2011.