Von Malte Samtenschnieder

Über den Wunsch von Stadtwerkevorstand Andreas Schwarze, zunächst hinter verschlossenen Türen über die Parkraumbewirtschaftung zu diskutieren, da auch die Belange Dritter berührt würden, die teils noch nicht in die bisherigen Überlegungen einbezogen gewesen seien, setzte sich die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder hinweg. Mit den Stimmen von CDU, BBO und Grünen (sechs), aber gegen das Votum von SPD, UW und Bürgermeister (fünf) wurde der Tagesordnungspunkt nach kurzer Debatte aus dem nicht-öffentlichen in den öffentlichen Teil der Sitzung verlegt.

Fokus liegt auf Innenstadtbereich

»Für unsere Untersuchung haben wir den Innenstadtbereich rund um den Kurpark inklusive Einzugsgebiet von Krankenhaus und Herz- und Diabeteszentrum betrachtet«, sagte Harald von Lübke. Zum Bereich nördlich der B 61 gebe es keine Überlegungen. Um vernünftige Aussagen zu generieren, sei das Untersuchungsgebiet in einen West-, Ost- und Südbereich zerlegt worden.

»Grundsätzlich müssen wir zwischen freiem Parken, Parken mit Parkschein, Bewohnerparken und Parken mit Parkscheibe unterscheiden«, sagte Harald von Lübke. Auch in Bad Oeynhausen gelte die Maxime, dass Parkflächen in bester Lage für Menschen freigehalten würden, die Geld in die Stadt bringen. Harald von Lübke: »Insgesamt sind die Parkgebühren in Bad Oeynhausen aber sehr moderat.« Das machte der Experte etwa an der Brötchentasten-Regelung fest, die in Teilen der City 60 Minuten freies Parken ermöglicht.

Stichproben an 2323 Stellplätzen

Insgesamt habe das Expertenteam von SHP Ingenieure das Parkverhalten auf 2323 Stellplätzen in Innenstadtlage untersucht. Aus der beobachteten Parkzeit seien verschiedene Nutzungen ableitbar. Weniger als zwei Stunden: Einkauf. Sechs bis acht Stunden an mehreren Tagen: Arbeit. Mehr als acht Stunden, an mehreren Tagen auch nach 23 Uhr: Bewohner. Harald von Lübke: »Von einer Vollauslastung sprechen wir dabei, wenn mehr als 85 Prozent der verfügbaren Plätze belegt sind.«

Davon kann nach Aussage des Experten insbesondere bei den Parkhäusern in Innenstadtlage nicht die Rede sein. Die durchschnittliche Auslastung des Parkhauses Herforder Straße sei mit 63 Prozent noch relativ hoch. Ein Durchschnittswert von 20 Prozent im Parkhaus Sültebusch sei aber zu gering. »Hier gibt es deutlich zu wenig Parkende, insbesondere angesichts der guten Lage.«

Noch verheerender sei die Situation am Wear-Valley-Platz. Hier liege die durchschnittliche Auslastung nur bei vier Prozent. »Um eine bessere Auslastung zu erreichen, schlagen wir eine Umbenennung der Parkhäuser sowie ein dynamisches Parkleitsystem mit besserer Beschilderung vor«, sagte der Experte. »Innenstadt/Bahnhof« statt »Sültebusch«, »Kliniken« statt »Herforder Straße« und »Kurpark/ Bahnhof Süd« statt »Wear-Valley-Platz« brachte der Experte als Alternativen ins Gespräch.

Große Parkengpässe am HDZ NRW

Doch auch Engpässe zeigte Harald von Lübke im Verwaltungsrat der Stadtwerke auf. So sei die Parksituation im Bereich Herz- und Diabeteszentrum (HDZ)/Krankenhaus besonders angespannt. »Die durchschnittliche Auslastung liegt bei 68 Prozent. In Spitzenzeiten kommt es aber zu einer Überbelegung«, mahnte der Experte.

Um zusätzlichen Parkraum zu schaffen, sei es unumgänglich, das HDZ mit ins Boot zu holen. Harald von Lübke: »Wir könnten uns vorstellen, durch eine zusätzliche Parkebene über dem derzeitigen Mitarbeiterparkplatz des HDZ die dringend benötigten Stellplätze zu schaffen.«