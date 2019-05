Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Eine ausgelassene »Flower Power«-Party will das Staatsbad Bad Oeynhausen am 3. August im Kurpark feiern. »Die 1970er Jahre stehen für tolle Musik, Optimismus und Farbenfreude in jeder Hinsicht. Das alles machen wir am Parklichter-Samstag erlebbar«, kündigte Staatsbad-Geschäftsführer Peter Adler an.

»Zunächst hatten wir gedacht, dass wir das Programm rund um die Musik von Abba aufbauen. Dann haben Klaus Freyer von Flash Art und ich die ›Bee Gees‹-Tribute-Band ›Night Fever‹ bei einem Konzert in Holland gehört. Nicht zuletzt auch wegen der tollen Lichtshow wollten wir sie unbedingt zu den Parklichtern holen«, sagte Staatsbad-Mitarbeiter Thomas Mihajlovic bei der Programmvorstellung am Freitag.

Tanzgruppe »Amy’s Dancers« tritt dreimal auf

Unter den beteiligten Walking Acts, Musikgruppen, Tänzern und Co. hob Peter Adler die Formation »Amy’s Dancers« hervor. Gleich dreimal wird die Gruppe nach Angaben des Organisators am Parklichter-Samstag auftreten. Details erläuterte Trainerin Jennifer Bergs. Außer einem »Flower Power«-Auftritt zu Abba-Musik an der Fontäne werde es eine weitere Choreografie zu einem Queen-Medley auf der Hauptbühne am Badehaus II geben.

»Der Höhepunkt ist aber unsere Performance zu einem 1970er-Jahre-Mix vor der Wandelhalle«, sagte die Trainerin. Mit dabei sein werde auch ihr Schwager Björn Bergs. Eine beeindruckende Kostprobe seines Gesangstalents gab der Sänger bereits am Freitag bei der Programmvorstellung.

Feuerwerk mit Palmen und Chrysanthemen

»Wenn man jedes Mal versucht, die Latte höher zu legen, ist das eine besondere Herausforderung«, sagte Klaus Freyer, der das Höhenfeuerwerk bei den Parklichtern für die Firma Flash Art seit etwa 15 Jahren verantwortet. Diesmal mache ihm die Arbeit sehr viel Spaß. »Paragraf 218, Paragraf 175, Umweltschutz, ›Atomkraft-Nein-Danke‹-Bewegung – es gab in den 1970er Jahren viele Themen, die noch heute aktuell sind«, sagte Klaus Freyer. Dass es bei der »Flower Power«-Show florale Bilder – etwa Palmen und Chrysanthemen – geben werde, sei bereits beschlossene Sache.

»Wer das Feuerwerk sehen möchte, muss sich diesmal allerdings etwa eine halbe Stunde länger gedulden als sonst«, sagte Peter Adler. Erst gegen 23.15 Uhr werde die Pyroshow gezündet. Der Staatsbad-Geschäftsführer: »Wir wollen den Besuchern ermöglichen, dass sie die Illumination des Kurparks länger genießen können als in den Vorjahren.«

Eon und Stadtwerke helfen als Sponsoren

Als Sponsoren unterstützen Eon und die Stadtwerke Bad Oeynhausen das Parklichter-Spektakel am Samstag, 3. August. »Wir leisten zwar einen eher kleineren finanziellen Beitrag. Dafür werden unsere Mitarbeiter aber wieder beim Auf- und Abbauen in Aktion treten«, sagte Stadtwerke-Vorstand Andreas Schwarze. Viele freuten sich bereits darauf.

Peter Adler wies schließlich auf die neue Preisstruktur für den Parklichter-Samstag hin. »Anders als in den Vorjahren ist der Eintritt für alle Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren frei«, sagte der Staatsbad-Geschäftsführer. Um einen größeren Anreiz zu schaffen, sich Tickets im Vorverkauf zu sichern, sei die Differenz zu den Preisen an der Abendkasse auf fünf Euro vergrößert worden. Bis zu 13.000 Besucher werden am Parklichter-Samstag erwartet.

Bereits am Vorabend steht Wincent Weiss als Headliner beim Parklichter-Konzert im Kurpark auf der Bühne.

Eintrittspreise

Für den Parklichter-Samstag, 3. August, zahlen Erwachsene im Vorverkauf 13 Euro Eintritt (Abendkasse: 18 Euro). Besucher mit Ermäßigung (Kurgäste, Schwerbehinderte, Studenten, Schüler mit gültigem Ausweis) zahlen im Vorverkauf zehn Euro (Abendkasse 15 Euro). Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Eintrittskarten sind ab sofort in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle, Klosterstraße 24, Telefon 05731/251524, erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet .