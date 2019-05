Mit Hits wie »Won’t forget these days« oder »Time to wonder« wollen »Fury in the Slaughterhouse« das Publikum beim Parklichter Open Air 2020 begeistern. Der Vorverkauf der Frühbuchertickets beginnt an diesem Mittwoch auch in den WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen.

Bad Oeynhausen (WB). Während die Vorbereitungen für die diesjährigen Parklichter auf Hochtouren laufen, werden parallel die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit »Fury in the Slaughterhouse« konnte die für das Booking des Parklichter-Freitags verantwortliche Vibra Agency bereits die erste Band für die Parklichter 2020 verpflichten. Der Vorverkauf der limitierten Frühbuchertickets startet an diesem Mittwoch.

»Wir freuen uns, mit ›Fury in the Slaughterhouse‹ im nächsten Jahr eine Band im Kurpark zu präsentieren, die gerade auch bei der älteren Zielgruppe bekannt ist«, sagt Staatsbad-Geschäftsführer Peter Adler. Es sei ihm wichtig, dass mit den Bands, die in den kommenden Monaten hinzu kommen, für jede Altersgruppe etwas geboten werde.

Mit Hits wie »Won’t forget these days« oder »Time to wonder« schrieben »Fury in the Slaughterhouse« den Soundtrack einer ganzen Generation. 2017 feierten die Hannoveraner ihr 30-jähriges Bestehen. Dreimal füllten sie die Tui-Arena, gaben große Open-Air-Konzerte, veranstalteten eine Kreuzfahrt und gingen auf Akustik-Tour.

Das alles hat den Jungs um die Brüder Wingenfelder so viel Spaß gemacht, dass viele schon dachten, sie würden aufhören wenn es am schönsten ist. Doch 2020 sind sie mit sechs Open-Air-Konzerten wieder da. Die Vorfreude spüren die Musiker bereits. »Wir haben Bock drauf«, sagt Sänger Kai Wingenfelder. »Die Leute kommen zu uns und feiern mit uns ihre Jugend, ihr Leben.«

Konzert wird von Sponsoren unterstützt

Das Open-Air-Konzert am Parklichter-Freitag 2020 wird von der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica als Hauptsponsor gefördert. »Die Songs von ›Fury in the Slaughterhouse‹ haben für viele Menschen einen großen emotionalen Wert und machen das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis, das wir sehr gerne unterstützen‹, sagt Hans-Jürgen Nolting, Vorstand der Sparkasse.

Die Umsetzung des Parklichter-Wochenendes unterstützen neben anderen auch die Stadtwerke Bad Oeynhausen. »Die Lieder der Band begleiten mich persönlich schon viele Jahre, und ich freue mich daher, gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen« sagt Stadtwerkevorstand Andreas Schwarze.

Bereits von diesem Mittwoch an sind die limitierten Frühbucher-Tickets zum Preis von 41 Euro an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen – so in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle, Klosterstraße 24, Telefon 05731/251524 – erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet .