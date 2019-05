Von Renée Trippler

»Wir beginnen die Ovelgönner Tage traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag um 10 Uhr«, sagt Dieter Obermeyer vom Freundeskreis Wasserschloss Ovelgönne. Eine kleine Änderung im diesjährigen Programm betrifft den Plattdeutschen Gottesdienst: »Wir haben ihn auf den Dienstag verlegt, weil wir gerne einen Plattdeutschen Klönabend anschließen möchten«, erläutert Dieter Obermeyer. Der Klönabend war bislang immer unabhängig von dem Gottesdienst veranstaltet worden.

19-Jährige berichtet von Freiwilligendienst in Bolivien

In diesem Jahr wird Dieter Büssings Enkelin Franka einen Vortrag über ihren einjährigen Freiwilligendienst in Bolivien halten. Nach dem Abitur hat die heute 19-Jährige über die Agentur »Volunta« in der Hauptstadt Sucre in einem Projekt mit Kindern gearbeitet. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an interessierte Jugendliche, Franka Büssing sagt aber: »Ich werde auch über Geschichte, Kultur und Politik des Landes berichten.«

»Ein Highlight ist neben dem ökumenischen Gottesdienst immer das Konzert des Shanty-Chores«, sagt Dieter Obermeyer. Die Musik der »Binnenschiffer« aus Eilshausen habe viele Anhänger in Bad Oeynhausen und Umgebung: »Viele lieben diese Musik und können nicht immer hoch an die Küste fahren.«

Zum zweiten Mal wird »Tweed Ride« veranstaltet

Ein weiterer Höhepunkt im Programm ist der historische »Tweed Ride«, der in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet wird. »Das war ein so durchschlagender Erfolg, das mussten wir wieder machen«, sagt Obermeyer. Bei der klassischen Fahrradtour mit Rädern und Kostümen im 1920er, 1930er Jahre-Look seien im vergangenen Jahr 55 Teilnehmer dabei gewesen. Im Anschluss an die 16 Kilometer lange Tour gibt es wieder ein Picknick am Schloss.

Dieter Obermeyer betont, dass auch nicht kostümierte Besucher teilnehmen können und ein historisches Rad keine Voraussetzung ist. Außerdem seien Besucher und Zuschauer willkommen. Für sie werden am Schloss neben dem großen Picknick auch Kaffee und Kuchen vorbereitet. Es gebe bereits allein 30 Anmeldungen auswärtiger Besucher sagt Dieter Obermeyer: »Ich habe heute noch eine E-Mail aus Venlo beantwortet, ein Holländer will mitfahren.«

Das Programm der Ovelgönner Tage 2019 auf einen Blick

Montag, 10. Juni, 10 Uhr : Ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Georg Hoffmann von der katholischen und Katja Jochum von der evangelischen Kirchengemeinde.

Dienstag, 11. Juni, 18 Uhr : Plattdeutscher Gottesdienst mit Diakon Ewald Kröger und dem Posaunenchor Eidinghausen-Dehme mit anschließendem Klönabend.

Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr : Konzert des Eilshau­sener Shanty-Chores »Die Binnenschiffer«, Eintritt zehn Euro, zahlbar an der Abendkasse.

Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr : Vortrag von Franka Büssing (19 Jahre) über ihren einjährigen Freiwilligendienst in Bolivien. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an interessierte Jugendliche, Franka Büssing berichtet aber auch über Geschichte und Kultur Boliviens. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 14. Juni, 15.30 Uhr : Führung durch das Wasserschloss Ovelgönne: Freiherr Johann Friedrich von Weißenfels alias Dieter Büssing, berichtet Spannendes über das Schloss. Freier Eintritt.

Samstag, 15. Juni, 18 Uhr : Krimiautor Gerald Hagemann liest aus freimaurerischen Romanen – mit Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr : Zweiter »Tweed Ride« mit Kostümen und historischen Fahrrädern im Stil der 1920er/30er Jahre. Es gibt ein Picknick sowie Kaffee und Kuchen für Besucher. Startgebühr sind zehn Euro.

Sonntag, 16. Juni, 12 Uhr : Der »Drachenmann« aus Bünde, alias Hajo Lübben, präsentiert seine selbst genähten Drachen. Freier Eintritt.