Wincent Weiss (Foto) ist Headliner beim diesjährigen Parklichter Open Air am Freitag, 2. August 2019, im Kurpark Bad Oeynhausen. Die Band »Fury in the Slaughterhouse« hat sich bereits für das nächste Parklichter Open Air am Freitag, 7. August 2020, angesagt.

Bad Oeynhausen (WB/mcs). »Wir sind vom Management der Band ›Fury in the Slaughterhouse‹ mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt worden.« So begründet Staatsbad-Geschäftsführer Peter Adler den vorzeitigen Vorverkaufsbeginn für das Parklichter Open Air 2020 am Mittwoch.

Das Konzert soll am Freitag, 7. August 2020, im Kurpark Bad Oeynhausen über die Bühne gehen. Das Management von »Fury in the Slaughterhouse« habe am Montag darüber informiert, dass die Kultband im nächsten Jahr sechs Open-Air-Konzerte gibt – so auch in Bad Oeynhausen. Peter Adler: »Als wir davon erfahren haben, haben wir die Flucht nach vorne angetreten und selbst die Presse entsprechend informiert.«

Der Zeitpunkt für den Vorverkaufsstart für das Parklichter-Konzert 2020 sei sehr ungünstig. »Wir sind eigentlich gerade mitten in der Vermarktung für das diesjährige Open-Air-Konzert mit Wincent Weiss am 2. August« , sagt Peter Adler im Gespräch mit dieser Zeitung. Vielen »Fury«-Fans sei nicht klar, dass ihre Lieblingsband erst im nächsten Sommer nach Bad Oeynhausen komme.

Erste Frühbucher-Tickets sind sofort vergriffen

Wer bereits zum angekündigten Vorverkaufsstart am Mittwoch eins der limitierten Frühbucher-Tickets ergattern wollte, hatte dazu ausschließlich online die Möglichkeit. Nach Informationen dieser Zeitung war das erste Kontingent an Frühbucher-Tickets bereits wenige Minuten nach dem Vorverkaufsstart am Mittwoch um 10 Uhr vergriffen.

Anschließend gingen weitere Tickets in den Online-Verkauf. Diese sind auch über den Ticketshop dieser Zeitung erhältlich. Von Freitag an sind die Tickets für das Parklichter Open Air 2020 mit »Fury in the Slaughterhouse« dann auch in allen WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen – so an der Klosterstraße 24, Telefon 05731/251524, in Bad Oeynhausen – zu bekommen.

»Mit dem bisherigen Vorverkauf für das diesjährige Open Air mit Wincent Weiss sind wir ebenfalls sehr zufrieden«, sagt Peter Adler. Die Verkaufszahlen bewegten sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. Verkaufsfördernd dürfte sich auswirken, dass Wincent Weiss nicht nur unlängst ein neues Album veröffentlich hat, sondern derzeit auch als ein Künstler beim Erfolgsformat »Sing meinen Song – das Tauschkonzert« zu sehen ist. Die TV-Sendung wird dienstags um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt.