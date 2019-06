Dass sie als Schlagzeuger nicht nur an ihren Drumsets ordentlich Krach machen, sondern auch an ihren Marimbas melodiöse Songs einfühlsam gestalten können, haben die »Drum Twins« Dan Townsend (links) und Aron Leijendeckers am Sonntag zu Beginn des 14. OWL-Familien-Musikfests im Theater im Park gezeigt. Von den Zuhörern gab es reichlich Zwischenapplaus.