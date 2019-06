Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Das Staatsbad-Orchester will die Zusammenarbeit mit den heimischen Schulen vertiefen. Den Auftakt markierte am Mittwoch ein Workshop zur Mozart-Oper »Die Entführung aus dem Serail« mit Drittklässlern des Grundschulverbundes Wichern-Lohe in der Wandelhalle.