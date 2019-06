GOP-Geschäftsführer Olaf Stegmann (von links), Bürgermeister Achim Wilmsmeier und Kaiserpalais-Direktor Christoph Meyer freuen sich über die positive Resonanz am Tag der offenen Tür in Bad Oeynhausen. Foto: Renée Trippler

Von Renée Trippler

Bad Oeynhausen (WB). In diesem Jahr ist der Tag der offenen Tür im GOP-Kaiserpalais gleichzeitig eine besondere Geburtstagsfeier gewesen: Seit 111 Jahren besteht das ehemalige Kurhaus. Aus diesem Anlass haben die Organisatoren neben dem bunten Rahmenprogramm auch eine Ausstellung in Kooperation mit dem Stadtarchiv präsentiert.

Tag der offenen Tür im GOP-Kaiserpalais Fotostrecke

Foto: Renée Trippler

»Der Höhepunkt in diesem Jahr ist das 111-jährige Bestehen des Kurhauses«, sagte GOP-Direktor Christoph Meyer. Für ihn ist die Veranstaltung aus einem anderen Grund besonders: Es ist der erste Tag der offenen Tür unter seiner Führung. Er könne aber auf einen »großen Fundus erfahrener Mitarbeiter« zurückgreifen, sagte er.

Traditionell wird der Tag der offenen Tür von den Auszubildenden des GOP-Kaiserpalais geplant, die bei der Umsetzung aber von den Erfahrenen unterstützt werden. Mit der Planung hätten sie bereits im Januar begonnen. Christoph Meyer: »Das hat schon ein paar Monate gedauert.«

»Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, alle sind involviert«, sagte Christoph Meyer. Am Tag der offenen Tür repräsentieren die Mitarbeiter der anderen GOP-Theater, etwa aus Hannover oder Bremen, ihre jeweiligen Standorte an verschiedenen Imbiss- und Getränkeständen. »Das ist eine Veranstaltung, die uns überregional sehr wichtig ist«, sagte Christoph Meyer. »In diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, noch mehr für Familien und Kinder anzubieten«, sagte er. Im Laufe des Tages rechnete er mit 10.000 Besuchern.

Heutige Nutzung spiegelt ursprüngliche Planung wider

An einem solchen Tag, wie dem 111-jährigen Bestehen des Kurhauses, liege ein gemeinsamer Auftritt des GOP nahe, sagte Bürgermeister Achim Wilmsmeier in seiner Begrüßungsrede. Die Stadt Bad Oeynhausen habe schon damals international einen Ruf als Heilbad gehabt. Die heutige Nutzung des Kurhauses spiegele dessen damalige Planung wider. »Eins ist in den 111 Jahren gleich geblieben: der Unterhaltungsanspruch auf hohem Niveau«, sagte er. Auf seine Aussage, das Kaiserpalais sei der schönste GOP-Standort, erhielt er von GOP-Geschäftsführer Olaf Stegmann zustimmendes Nicken.

Neben vielen verschiedenen kulinarischen Angeboten der verschiedenen Standorte und Spielmöglichkeiten für Kinder hatten die Besucher auch die Möglichkeit, sich Auszüge aus der aktuellen Show »Appartement« anzusehen oder sich den Kurpark aus einem Ballonkorb an einem Kran von oben anzusehen. Die gesammelten Spenden gehen in diesem Jahr an die Stiftung »Humor hilft heilen« von Komiker und Mediziner Dr. Eckart von Hirschhausen. Ziel sei es, mehr Humor in die Humanmedizin bringen – nach dem Motto »Lachen ist die beste Medizin«.

Klinikclowns sammeln Spenden für »Humor hilft heilen«

Vertreten wurde das Projekt durch Kirsten Moritz und Thomas Paul Schepansky. »Wir sind Klinik-Clowns und arbeiten eng mit der Stiftung zusammen«, sagte Kirsten Moritz. Beide verkauften rote Clownsnasen. Der Erlös kommt der Stiftung zugute. »Wir arbeiten nicht nur mir Kindern zusammen, sondern verstärkt auch mit älteren Menschen, die dem Sterben nahe sind«, erläuterte sie.

»Es ist wirklich traumhaft hier, mit dem Wetter, der Musik und dem Programm für Kinder. Wir bräuchten mehr solcher Tage«, sagte Irina Niedernolte, die mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern aus Vlotho nach Bad Oeynhausen gekommen war.

Die Ausstellung zur Historie des Kaiserpalais war am Montag im Kaiserpalais zu sehen, von Dienstag an können Besucher sie noch eine Woche lang im Haus des Gastes im Kurpark erleben.