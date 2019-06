Von Lydia Böhne

Die Führungen waren Teil des »Tags der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe«. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung auf Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und von »Kultur in Westfalen«, gefördert vom NRW-Kulturministerium.

Gleich zu Beginn der Führung lenkte Christian Barnbeck die Gruppe von etwa 40 interessierten Besuchern abseits der Hauptwege des Kurparks an einen etwas abgelegenen Ort. Versteckt hinter Büschen und Ästen liegt unweit des Badehauses II der Oeynhausensprudel, die erste Heilquelle, die in Bad Oeynhausen erbohrt worden ist und der die Kurstadt wohl ihre Gründung verdankt.

1830 trieb es Karl von Oeynhausen aus Höxter nach Bad Oeynhausen. Der Oberbergrat war für den preußischen Staat auf der Suche nach Steinsalz und stieß 1839 stattdessen auf eine kohlensäurehaltige Thermalsolequelle. »Man könnte sagen, dass wir Kinder einer missglückten preußischen Tiefbohrung sind«, sagte Christian Barnbeck mit einem Lachen. Allein mit Menschenkraft gelang es den Arbeitern, 700 Meter tief in das Gebirge vorzudringen. »Neben dem Bohrloch stand damals eine Wanne, in der die Arbeiter baden durften«, wusste der Stadtführer.

1500 Liter Heilwasser pro Minute

1500 Liter Heilwasser werden pro Minute gefördert. In dem 33,6 Grad warmen Wasser sind Eisen, Schwefel, Salz sowie gelöste Kohlensäure enthalten. Die Bauern, deren Höfe einst auf dem Areal des heutigen Kurparks angesiedelt waren, erkannten das Potenzial und schon bald wurden in Bad Oeynhausen Heilbäder im Solewasser angeboten.

Der Weg führte die Besuchergruppe weiter zum Badehaus II. »Als normaler Bürger kam man hier nicht rein. Dann wurde man an das Badehaus I verwiesen«, erläuterte Christian Barnbeck. »Spannend ist, dass die Architektur aller Badehäuser der Stadt einer anderen Epoche entsprach und einem anderen Land zugeordnet werden kann«, fügte der Stadtführer hinzu.

In einem Bildnis über dem Eingang des Badehauses II verstecken sich kleine Details, auf die Christian Barnbeck aufmerksam machte. »Zu sehen ist die griechische Göttin Hygeia. Sie ist die personifizierte Gesundheit, und man könnte sie daher auch als unsere Stadtgöttin bezeichnen«, erläuterte der Experte. »Aus ihrem Krug fließt Heilwasser in eine Wanne, in der ein kranker Junge badet. Seinen Rollstuhl hat er am Ufer zurückgelassen«, fügte der Stadtführer hinzu.

Einige Eichen sind 400 Jahre alt

Die Gruppe zog weiter durch den Kurpark. Christian Barnbeck berichtete von 400 Jahre alten Eichen, die sich vom Theater bis hoch zum Kurhaus ziehen. Sie standen schon vor der Planung des Parks in einer Reihe, denn die stattlichen Bäume waren damals die Hofeichen von Bauer Tiekemeier und markierten gleichzeitig die Grenze zwischen Ravensberg und Minden. Auch dass der Park zur Bespaßung der preußischen Kurgäste über einen Schlangengarten mit Exemplaren aus ganz Europa verfügte, ist ein eher unbekanntes Detail der Historie.

Vom Stadtführer erfuhren die Teilnehmer auch, dass Bad Oeynhausen die einzige Stadt ist, die sich aus einer Parkanlage, die um die Badehäuser herum entstanden ist, entwickelt hat. Geplant wurde der Park von Peter Joseph Lenné. Aus seiner Hand stammt auch die Gestaltung des Berliner Tiergartens. »Verschlungene Wege, weite Wiesen – das alles entsprach der Sehnsucht nach der ursprünglichen Natur, die die Romantik des 18. Jahrhunderts prägte«, ergänzte Christian Barnbeck. Laut des Experten sollte man die Anlage erhalten, aber nicht musealisieren und die Kultur einfrieren.

»Die Menschen haben sich damals einen Ort der Ruhe geschaffen. Dieser Gedanke passt doch zur heutigen Zeit, in der wir Abstand von der Digitalisierung nehmen wollen und hier eine analoge Atmosphäre schaffen könnten«, sagte Barnbeck. Und noch einen Aspekt, den man in der heutigen Zeit wieder bedenken sollte, hob der Stadtführer hervor: »Im Sinne des Humanismus hat man früher die Kranken in die Mitte der Gesellschaft geholt.«