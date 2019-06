Von Joachim Burek

Bad Oeynhausen/Vlotho (WB). Ein schweres Eisentor, große Kessel sowie Heizungs- und Lüftungsrohre, die sich entlang der Wände schlängeln, von denen der Putz blättert: So präsentiert sich der Eingangsbereich einer leer stehenden Industriehalle im Vlothoer Gewerbe-Mietpark auf dem Buhn. Vom Herbst an soll dort das neue »Buhnentheater« seine feste Heimat haben. Bereits für Donnerstag, 11. Juli, ist dort eine Eröffnungs-Aufführung geplant.

»Schwere Industrie trifft auf leichte und unterhaltsame Kultur», so umschreibt Theatermacher, Schauspieler und Regisseur Thomas Modzel aus Bad Oeynhausen das Konzept für sein Theater, das Anlaufpunkt für die Kultur- und Theaterfreunde zwischen Bielefeld und Hannover werden soll. »Wir wollen dort künftig auf professioneller Basis Schauspiele, Musicals, Lesungen und auch Theater- und Kulturworkshops für Kinder und Jugendliche ins Programm nehmen«, berichtet der 46-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Er betreibt unter anderem eine Musikschule in Bad Oeynhausen und eine Schauspielschule in Bielefeld.

Neues Theater hat bereits eigenen Internetauftritt

Im Internet hat er bereits unter der Adresse www.buhnentheater.de eine Homepage für das neue Haus erstellt. Dort können Interessierte Tickets für die Gratis-Eröffnungsvorstellung am 11. Juli (20 Uhr, von 19 Uhr an gibt es eine Einführungsveranstaltung) bestellen. Gezeigt wird die Verwechslungskomödie »Immer wieder nachts um vier«, die Hollywood bereits mit Tony Curtis verfilmt hat. Gespielt wird die Komödie von der Jugendbühne »Nervenbündel«. Dieses Stück ist gleichsam auch ein Testlauf, um zu sehen, wie so eine neue Einrichtung ankommt. Das Saisonprogramm soll in der ersten Sommerferienhälfte veröffentlicht werden und dann im Oktober starten«, erläutert Modzel.

Heimat des neuen Vlothoer Theaters ist eine etwa 9000 Quadratmeter große leere Halle im Gewerbe-Mietpark am Uffelner Buhn. Geschäftsführerin Marion Karstens, die seit 2018 den Immobilienpark neu strukturiert, hat dort bereits mehrere Unternehmen gewonnen, die Gebäude auf dem Areal renoviert haben und neu nutzen. »Über den Billardverein PBC Vlotho, der auf dem Gelände ebenfalls sein Domizil hat, bin ich mit Thomas Modzel, der dort Gast war, ins Gespräch gekommen«, berichtet sie. Für das Theaterprojekt, so sei man sich schnell einig geworden, schien die Ausstellungshalle der ehemaligen Bestuhlungsfirma Höltkemeier geeignet. »Das Kuriose dabei ist, dass die Firma früher auch Bestuhlungen für Theater und Kinos hergestellt hat«, ergänzt Modzel.

Maximal 250 Zuschauerplätze sind geplant

Auf etwa 500 Quadratmetern soll künftig in einem dann abgetrennten Teil dieser Industriehalle das Theater eingerichtet werden. »Maximal 250 Plätze sind geplant, vor einer mobilen Bühne, die auf- und abgebaut und auch mal inmitten der Zuschauer platziert werden kann«, erklärt der Theatermacher. Modzel: »Der besondere Reiz der künftigen Aufführungen und Events soll durch den Kontrast zwischen dem Kulturerlebnis Theater und dem schweren Industrie-Ambiente der Halle entstehen.« Gefegt und gereinigt sei die Halle schon. Erste Requisiten für das Stück am 11. Juli seien bereits angeliefert. »Jetzt müssen wir an den Einbau von Bühne und Wänden sowie an Anstrich und Dekoration gehen«, beschreibt Modzel die nächsten Schritte.

Bei Gesprächen mit der Stadt Vlotho, die gerade im Kulturbereich, unter anderem mit der Einstellung eines Kulturreferenten, weitere Schwerpunkte setzen wolle, habe er das Projekt ebenfalls vorgestellt. Bürgermeister Rocco Wilken habe großes Interesse an einer solchen Einrichtung in Vlotho gezeigt, berichtet Modzel über den freundlichen Empfang im Rathaus.