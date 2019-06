Nordumgehung: Verkehrsführung geändert

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Von der Brücke, die die Börstelstraße in Löhne über die Nordumgehung führt, kann man die dort seit kurzer Zeit geänderte Verkehrsführung auf diesem Abschnitt der A30 erkennen. Vom Übergang der zuvor bestehenden A30 auf die Nordumgehung rollt der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover nun auch auf der südlichen Fahrspur.

Die Veränderung betrifft nach Angaben von Andreas Meyer, Leiter der Regionalniederlassung Bielefeld von Straßen NRW, einen etwa eineinhalb Kilometer langen Abschnitt der Autobahn. Bislang, nach Freigabe der Nordumgehung am Nikolaustag 2018, wurde der Verkehr auf diesem Abschnitt ausschließlich auf der nördlich gelegenen Fahrspur der Nordumgehung geführt, also für beide Fahrtrichtungen, Hannover und Osnabrück. In Fahrtrichtung Osnabrück wird der Verkehr in diesem Abschnitt nun auf zwei verengten Spuren über den Standstreifen und einen Teil der rechten Spur dieser Fahrbahnseite gelenkt.

Baustellenbereich in der Mitte der Autobahn

In der Mitte der Autobahn, erklärte Meyer, ist nun Freiraum, um dort in einem Baustellenbereich unter anderem an Leitplanken arbeiten zu können. Nach Freigabe der Nordumgehung wurde bei der Verkehrsführung von einer vorläufigen »4+0« Lösung gesprochen, jetzt handele es sich um eine »2+2«-Lösung. Einen Freigabetermin für das gesamte Löhner Kreuz nach Abschluss der Arbeiten dort nannte Meyer nicht. Bislang wird davon ausgegangen, dass dies in diesem Sommer der Fall ist.