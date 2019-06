Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Dass sie die in fünf Jahrzehnten gewachsene deutsch-französische Freundschaft zwischen Bad Oeynhausen und Fismes auch künftig hegen und pflegen wollen, haben Vertreter aus beiden Städten am Samstag bei einem Festakt im Rathaus I deutlich gemacht. Dazu erneuerten sie unter anderem den am 14. September 1968 geschlossenen Städtepartnerschaftsvertrag.

Als »Bekenntnis zur Versöhnung mit unseren Nachbarn« bezeichnete Bürgermeister Achim Wilmsmeier den Freundschaftsvertrag in seiner Ansprache. In der damaligen Zeit geschlossene Städtepartnerschaften seien ein wichtiger Beitrag gewesen, um in der Nachkriegszeit aus dem Europa der Verträge ein Europa der Menschen zu machen.

Diese Idee habe bis heute bestand. »Angesichts derzeitiger Entwicklungen in Europa sollten wir uns klar und deutlich zur Freundschaft unter den Völkern und selbstverständlich zur Freundschaft der Menschen in allen Ländern bekennen«, sagte Achim Wilmsmeier.

Festakt – 50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Bad Oeynhausen und Fismes Fotostrecke

Foto: Malte Samtenschnieder

Grundsätzlich sei eine Städtepartnerschaft erst mal ein Vertrag zwischen zwei Städten. Das sei relativ abstrakt. »Erst der Kontakt zwischen den Menschen unserer Städte lässt den Vertrag wirklich lebendig werden. Das gilt für unsere Freundschaft zu Fismes ebenso wie für unsere Freundschaft zu Inowroclaw«, sagte der Bürgermeister.

Damit wandte er sich sowohl an seinen Amtskollegen Jean-Pierre Pinon aus Fismes als auch an seinen Amtskollegen Ryszard Brejza aus Inowroclaw. Wichtige Wegbereiter seien die jeweiligen Partnerschaftsringe

Pinon: »Ein großartiger Tag für uns«

»Dieser Tag ist ein großartiger Tag für uns«, sagte Jean-Pierre Pinon in seiner Ansprache. Zwar sei die anfangs mit Eidinghausen geschlossene Vereinbarung in den 1970er Jahren im Zuge der kommunalen Neuordnung auf die Stadt Bad Oeynhausen übergegangen. Doch auch danach seien die Beziehungen mit dem gleichen »Geist der Brüderlichkeit« fortgesetzt worden wie schon zuvor.

Ein einschneidendes Ereignis sei für ihn persönlich der Besuch von Bürgermeister Achim Wilmsmeier bei den Feiern zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges in Fismes im vergangenen September gewesen, sagte Jean-Pierre Pinon. Dabei seien auch Gäste aus Fismes’ italienischer Partnerstadt Triuggio dabei gewesen. Eine ähnliche Begegnung gebe es nun für ihn in Bad Oeynhausen mit Vertretern aus dessen polnischer Partnerstadt Inowroclaw.

»Die Mitglieder der jeweiligen Partnerschaftsringe haben in allen Jahren wesentlich dafür gesorgt, den Austausch zu organisieren«, erkannte auch der Bürgermeister von Fismes an. Neben Verbindungen auf privater Ebene habe es immer Kontakte zwischen Schulen und Vereinen gegeben. Neu sei die erst 2018 begründete Freundschaft zwischen den Musikschulen in Fismes und Bad Oeynhausen. Jean-Pierre Pinon: »Ich denke, dass bis heute 2000 bis 3000 Menschen an unserem gegenseitigen Austausch beteiligt waren.«

Brejza: »Symbolisch für deutsche Geschichte«

»Das heutige Treffen ist symbolisch für die deutsche Geschichte: Darin haben immer Frankreich und Polen eine besondere Rolle gespielt«, sagte Ryszard Brejza, Stadtpräsident von Inowroclaw. In puncto Städtepartnerschaft sehe er Fismes als »großen Bruder« und Inowroclaw als »kleinen Bruder« Bad Oeynhausens, weil die deutsch-französische Freundschaft schon 20 Jahre länger besteht als die deutsch-polnische. Sich regelmäßig der gegenseitigen Sympathie zu versichern, sei ein wichtiger Akt. »Nur so kann es gelingen, den Baum der Freundschaft dauerhaft gegen Angriffe mit Axt und Kettensäge zu verteidigen«, betonte Ryszard Brejza.

Als Akt zur Erneuerung der Städtepartnerschaft zwischen Bad Oeynhausen und Fismes unterzeichneten die Bürgermeister Achim Wilmsmeier und Jean-Pierre Pinon sowie die Vorsitzenden der Partnerschaftsringe, Silke Nolting und Jean-François Rigaud, erneut den Ursprungsvertrag. Auch enthüllten Achim Wilmsmeier und Jean-Pierre Pinon eine Gedenkplakette vor dem Rathaus I. Gestiftet und angefertigt von Steinbildhauer Olaf Kniola aus Eidinghausen, zeigt sie einen Kompass, der der Freundschaft zwischen Bad Oeynhausen und Fismes künftig den Weg weisen soll.