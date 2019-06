Von Jenny Karpe

»Falls ihr mal ein Fest habt: Engagiert uns! Wir haben schon jede Hütte leerbekommen!«, sagte Sören Leyers vom Komik-Duo »Leyers und Wagner«. Das Publikum auf der Naturbühne blieb trotzdem bis Mitternacht.

Zuvor konnten die Besucher sieben andere Künstler erleben. Auf der Allee des Weltklimas gab es große, kleine oder gar keine Bühnen, während am Trockenen Bach ein Seil als Bühne ausreichte. Vor ihrer Akrobatik auf dem sogenannten Schlappseil streifte Thamar Hampe Boxhandschuhe und Kopfband über und erzählte wortlos die Geschichte einer Boxerin, die vom großen Kampf träumt.

Ein weiterer Träumer wartete am anderen Ende des Parks: Conrad Wawra alias »Kaosclown« zeigte eine explosive Mischung aus Feuerjonglage, Einrad-Artistik und witzigen Blödeleien mit dem Publikum. Zum Abschluss schoss er sich mit einer gigantischen Rakete – mehr oder weniger – zum Mond.

Publikum wird auf die Schippe genommen

Sommerfest der Kleinkunst im Aqua Magica Park Fotostrecke

Foto: Jenny Karpe

Bei den »Buschs« wurden die Zuschauer besonders unglimpflich auf die Schippe genommen. Das Vater-Sohn-Duo, bestehend aus Andreas und Bernd Busch, ging verbal und körperlich auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Zwischen Clownerie und Zaubertricks war immer Zeit für einen derben Spruch. So wurden zu spät kommende Besucher kurzerhand angebrüllt und Kinder »verlost«.

»Bei den Buschs wurde jeder aufs Korn genommen, die Witze kamen im Sekundentakt«, sagte Besucherin Tabitha Lüking aus Bad Oeynhausen. Sie selbst wurde von Bernd Busch auf die Bühne geholt, um bei einem wilden Orchester mitzuwirken. »Kurz hatte ich Angst – aber dann hat es einfach nur Spaß gemacht«, sagte sie.

Während Triangel, Becken und ein selbst gebautes Rohr-Alpenhorn ertönten, spielten die »Divanetten« wenige Meter weiter auf dem Akkordeon irrwitzige Seefahrerlieder. Die Künstlerinnen »Ingeborg und Ingeborg« dichteten dafür Songs von Münchener Freiheit oder Queen um. Ein weiterer Seefahrer war »Nagelritz«: Er sang zu Gitarre und Akkordeon Lieder für Tätowierungen und gegen Hunde.

Manchmal geht es sogar ohne Worte

Ganz ohne Worte kam hingegen Boris Bronski aus: Wie »Mr. Bean« versuchte er, eine simple Sache zu erledigen und fand sich letztlich in einer verzwickten Lage wieder. Aus einem Mandolinen-Konzert wurde so ein wirres Schauspiel, bei dem sich Bronski schließlich mit einem Handfeger in der Hand in einer Trittleiter eingeklemmt wiederfand.

Wesentlich unkomplizierter, aber ebenfalls charmant präsentierte »Monsieur Momo« seine Clownerie. Er zauberte einen Hasen aus einem Hut – und dann einen Hut aus dem Hasen. Mit seiner lausbubigen und gleichzeitig unschuldigen Mimik sorgte er für helles Gelächter. Jeder Künstler trat drei Mal auf, damit die Besucher beim Gang durch den Park nichts verpassen konnten.

Zum Abschluss kamen alle an der Naturbühne zusammen, um sich von Leyers und Wagner »rausschmeißen« zu lassen.