Leni (6) hat in der Betonwerkstatt ihren eigenen Handabdruck angefertigt. Foto: Eva-Lotta Dehne

Von Eva-Lotta Dehne

Bad Oeynhausen-Werste (WB). Wie sehen Betonfertigteile vom Nahen betrachtet aus? Was passiert in den Hallen eines Betonwerks? Eine Antwort auf diese Fragen bot am vergangenen Samstag die Unternehmensgruppe Erdbrügger. Das Unternehmen hatte zum »Family & Friends Day« auf das 70.000 Quadratmeter große Gelände eingeladen.