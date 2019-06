Von Renée Trippler

Bad Oeynhausen (WB). Kommunikation ist ihre Stärke, Sprache ihre Leidenschaft, das hat Vivien Marie Rudeck schon in der Schule gemerkt. Vor wenigen Tagen ist das erste Gedichtbuch der 24-Jährigen erschienen. »Menschen in mir« ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Gedichtbände.

Sie habe viele Zitate gelesen, die sie inspiriert hätten, sagt die Studentin aus Bad Oeynhausen. Zu Beginn ihres PR-Bachelorstudiums habe sie dann angefangen, selbst zu schreiben. Im März hat Vivien Marie Rudeck ihren Master in Kommunikationsmanagement in Hannover abgeschlossen. Danach hat sie sich erst mal Zeit genommen, um ihr Werk, das schon in der Schublade lag, in ein Buch zu verwandeln. Außerdem hat sie begonnen, in Bielefeld Bild- und Kunstgeschichte zu studieren.

»Ich habe das nicht geplant, die Gedichte kommen aus mir heraus«, sagt sie. Nach dem Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium habe sie die Idee zum Buch gehabt, sagt sie: »Ich wusste, das gehört zu mir. Es war etwas, das ich tun musste.« Dichten sei für sie etwas zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein – und deshalb auch nicht planbar. »Ich suche in mir und dann finde ich etwas«, sagt die 24-Jährige.

»Die Gedichte handeln nicht von mir«

Viele gingen davon aus, dass Gedichte immer von Erlebnissen der Autoren erzählen. Oftmals seien sie auch ein Ventil für Emotionen oder Erfahrungen der Dichter, meint Vivien Marie Rudeck. Sie habe jedoch einen anderen Ansatz: »Die Gedichte handeln nicht von mir. Ich hatte immer das Gefühl, für andere mitzuschreiben.«

Ein Jahr lang habe sie aktiv an dem Buch geschrieben. »Es war mir wichtig, ein Gedichtbuch mit einem Konzept zu schreiben«, sagt sie. Eine weitere Besonderheit: Die 80 Gedichte lassen sich entweder wie ein Roman in einem Stück zusammenhängend lesen. Alternativ haben Leser die Möglichkeit, sich anhand des Verzeichnisses das Gedicht herauszusuchen, nach dem sie sich fühlen.

Die Gedichte handeln von Menschen in verschiedenen Gefühlslagen. »Das Buch geht auf die Frage ein: Welche Menschen trage ich heute in mir? Das können ja auch mehrere sein«, sagt die Autorin. Die Gedichte beschreiben nicht nur inhaltlich die jeweiligen Emotionen, auch ihre Form ist daran angepasst. So sei »trauriger Mensch« beispielsweise verschachtelt geschrieben und mehrdeutig zu lesen, »weil der Mensch in einer schwierigen Situation ist.«

Keine Fremdworte oder Wortfetzen

Alle Gedichte seien einfach geschrieben, es gebe keine Fremdworte oder Wortfetzen. Denn sie wolle jedem dem Zugang zu den Gedichten ermöglichen, sagt sie. »Nur wer etwas versteht, kann auch etwas empfinden. Das, was derjenige liest, ist immer die richtige Version«, sagt sie.

Ihr Werk ist für 4,99 Euro in den Buchhandlungen Scherer, Paul-Baehr-Straße 4, Bad Oeynhausen, Haus der Bücher, Steinstraße 51, Löhne und Buchhandlung am Roseneck, Lange Straße 131, Vlotho erhältlich.